Владимирское УФАС России привлекло к административной ответственности должностное лицо

Руководителем Владимирского УФАС России вынесено постановление о привлечении должностного лица — исполнявшего на момент совершения административного правонарушения обязанности заместителя главы администрации района, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и землеустройству администрации Вязниковского района к административной ответственности по части 1 статьи 14.9 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 15000 рублей.

Поводом к возбуждению административного дела явилось решение по возбужденному делу, принятое Комиссией Владимирского УФАС России о признании Комитета по управлению муниципальным имуществом и землеустройству администрации муниципального образования Вязниковский район Владимирской области нарушившим часть 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».