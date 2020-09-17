Владимирское УФАС России привлекло к административной ответственности директора ГБУ СО ВО «Собинский психоневрологический интернат»

Заместитель руководителя  Владимирского УФАС России рассмотрел материалы дела об административном правонарушении, возбужденного по инициативе Владимирского УФАС России в отношении должностного лица заказчика —  директора ГБУ СО ВО «Собинский психоневрологический интернат» по признакам правонарушения,  предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и постановил привлечь к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 3  000  (трех тысяч)  рублей  в доход бюджета.

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