Владимирское УФАС России привлекло к административной ответственности члена комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд государственных заказчиков Владимирской области

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрел протокол и материалы дела, возбужденного по инициативе Владимирского УФАС в отношении должностного лица – члена комиссии (председатель комиссии) по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд государственных заказчиков Владимирской области, государственных бюджетных учреждений Владимирской области, государственных унитарных предприятий Владимирской области, муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений и (или) уполномоченных органов, уполномоченных учреждений муниципальных образований путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области (на момент совершения правонарушения) «Ш…» по признакам правонарушения, предусмотренного частью 2.1 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и постановил привлечь к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей в доход бюджета.