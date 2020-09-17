Владимирское УФАС России не стало привлекать к административной ответственности заместителя главного врача по экономическим вопросам ГБУЗ ВО «Областная детская клиническая больница»

Заместитель руководителя  Владимирского УФАС России рассмотрел материалы дела об административном правонарушении, возбужденного по инициативе Владимирского УФАС России в отношении должностного лица заказчика —  заместителя главного врача по экономическим вопросам ГБУЗ ВО «Областная детская клиническая больница» по признакам правонарушения,  предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и постановил производство по делу об административном правонарушении прекратить в связи с малозначительностью.

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