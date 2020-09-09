Владимирский драмтеатр соберет врачей на первый спектакль сезона

Владимирский академический театр драмы посвятит открытие нового 172-го сезона врачам. Чтобы выразить благодарность медикам за нелёгкий труд и самоотверженность, на первый спектакль особенно ждут представителей этой профессии. Открытие театрального сезона состоится 11 сентября. Зрителю покажут «Доходное место» (16+) А.Н. Островского.

Площадкой для спектакля станет сцена областной филармонии.

Долгие 180 дней филармония пустовала, но теперь вновь готова распахнуть двери для жителей и гостей Владимира. Показы спектаклей драмтеатра также состоятся в филармонии 12 и 13 сентября. Зрителей ожидает «Полет над гнездом кукушки» (16+) и «Новый год forever» (16+). Начало в 18.00.

А 16 сентября в филармонию вернется музыка. В этот вечер в 18.30 состоится праздничное открытие 76-го концертного сезона: Государственный вокально-хореографический ансамбль «Русь» им. М.Н. Фирсова сыграет на сцене филармонии «Русскую свадьбу» (6+).

А ещё на этой неделе завершится музыкальный проект «Филармония под открытым небом». 11 сентября в 15.00 публика сможет увидеть концертную программу «И целого мира мало» (6+) Камерного струнного оркестра в Патриаршем саду. 13 сентября в парке «Дружба» выступит Музыкально-просветительский театр с программой «НеВредные советы» (0+). Начало в 12.00.

Ранее «Призыв» сообщал, что на восстановление здания Владимирского театра драмы, пострадавшего от пожара, потребуется свыше 600 миллионов рублей.