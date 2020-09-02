Владимирский автовокзал вносит изменения в работу пригородных автобусов

С начала осени возобновляются рейсы на межмуниципальных маршрутах Владимир — Юрьев-Польский и Вязники — Владимир. На сайте госпредприятия «Владимирский автовокзал» сообщается, что возвращаются рейсы в Юрьев-Польский с отправлением из Владимира в 16.30 ежедневно, отправлением из Юрьева-Польского в 18.05 и 19.20 по воскресеньям, в 19.00 с понедельника по субботу; рейсов из Владимира в Вязники в 12.45 ежедневно, 20.20 по пятницам и воскресеньям, от Вязниковской автостанции в 06.30 ежедневно, в 18.10 по пятницам и воскресеньям. С начала года эти направления многократно менялись. Вносили коррективы в число и время рейсов, приходили новые перевозчики.

Возобновляется часть рейсов по направлению в Юрьев-Польский и Вязники.

Есть и неприятные новости. С 1 сентября отменяется движение автобусов по маршруту Муром — Иваново, убрали часть рейсов. Скорректированы маршруты Владимир — Кольчугино, Владимир — Вязники — Нижний Новгород, Владимир — Судогда. Каждый день в расписании происходят какие-то сбои. На сайте автовокзала размещена большая надпись: «В связи с многочисленными отменами рейсов проверяйте расписание».



Как только на вокзале начались кадровые перестановки, в режиме работы перевозчиков стали случаться непредвиденные ситуации. Все усугубилось, когда транспортные компании узнали об изменении условий оплаты услуг вокзала. Потом с пригородных маршрутов ушли опытные перевозчики, в том числе группа компаний «БигАвтоТранс». Негативно сказалась на работе общественного транспорта и пандемия коронавируса, когда местные власти сократили время и число рейсов автобусов. Некоторые перевозчики ушли с маршрутов безвозвратно.



Как «Призыв» сообщал ранее, на торгах выставлялись контракты на выбор перевозчиков по ряду межмуниципальных маршрутов. Заявилось по одному участнику, но комиссия их забраковала. Конкурсы по нескольким маршрутам, опубликованные на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства, состоятся 15 сентября.