Владимирские школьники вернутся на «удалёнку»… на один день

Владимирские школьники снова вернутся на дистанционное обучение. Правда, всего на один день, когда будут проходить выборы депутатов городского Совета. В этом году голосование продлится с 11 по 13 сентября. При этом большинство избирательных участков организованы в учебных учреждениях. Полностью освобождать учеников от занятий не стали, так что им придётся вспомнить навыки обучения на «удалёнке».

— Дистанционное обучение нами уже было опробовано. Технология обкатана. Ничего в этом сложного нет, — пояснил «Призыву» начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации областного центра Александр Карпилович.

Дистанционное обучение вводят из-за выборов.

Дистанционное обучение будет организовано в пятницу, а уже в субботу в школах, скорее всего, объявят день здоровья, сказал чиновник. Касается это тех учебных учреждений, в которых действует шестидневка. В остальных, как и положено, 12 сентября будет выходным днем.

При этом в родительских чатах до сих пор обсуждают возможность возвращение на дистанционку сразу после выборов. Называется и конкретная дата — 20 сентября. Губернатор Владимирской области эти слухи уже опроверг. По словам Владимира Сипягина, обучение на «удалёнке» возможно только в случае второй волны коронавируса. Более того, владимирским школьникам не разрешат по примеру Москвы выбирать дистанционный формат образования по желанию родителей. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.