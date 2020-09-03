Владимирская область собирает рекордный урожай зерновых

Урожай пшеницы, собранный на полях Владимирской области, частично поступит на заводы для приготовления хлеба и хлебобулочных изделий. Это небывалый случай, поскольку в регионе обычно выращивают фуражное зерно, идущее на корм скоту. В нынешнем году выше не только качество зерновых культур, но и количество собранного. Сегодня обработано уже 60% площадей, намолочено 171 тысяча тонн зерна. Урожайность в полтора раза выше прошлого года.

Ровная тёплая погода позволила региону собрать лучший урожай за последние три года.

Картина по заготовкам кормов для животноводства тоже благополучная. А хозяйства ещё не приступили к сбору кукурузы. Ждут первых заморозков, когда лист потеряет лишнюю влажность. Так что еды всей живности в сельхозпредприятиях региона хватит с лихвой.

Константин Демидов, директор департамента сельского хозяйства администрации области:

Практически урожайность зерновых в полтора раза выше прошлого года. И это дает нам все основания надеяться если не на рекордный урожай, то близкий к этому.

Надеюсь, что перейдем планку валового сбора зерновых в 220 тысяч тонн. С 2017 года таких показателей не было.

Надеемся, что погода позволит нам убрать все, что выросло. Причем, урожай очень хорошего качества.

При этом около 40 тысяч тонн озимой пшеницы пригодно для продовольствия. Она пойдет на хлебопекарные предприятия области.

Повсеместно приступили к сбору картофеля и овощей. Никто не торопится, так как погода позволяет замедлить уборочную, чтобы все культуры дозрели до нужных размеров и крепкости. Тем более что посадочная кампания картофеля в этом году началась позже, особенно у дачников. Дожди и повышенная влажность не позволяли зайти в поле.

Сельхопредприятия спасла современная агротехника. Сейчас весь урожай поступает на прилавки на еду, а также на производство чипсов. Весь Меленковский район ориентирован на хрустящие снэки с разными вкусами. Овощей в этом году ожидают собрать гораздо больше — 18 тысяч тонн. Хватит всем на заготовки и борщи.

«Призыв» ранее сообщал, что комбинат «Тепличный» снизил цены для массовых заготовок. Подоспел свежий урожай томатов и огурцов.