Владимирская область собирает рекордный урожай зерновых

Урожай пшеницы, собранный на полях Владимирской области, частично поступит на заводы для приготовления хлеба и хлебобулочных изделий. Это небывалый случай, поскольку в регионе обычно выращивают фуражное зерно, идущее на корм скоту. В нынешнем году выше не только качество зерновых культур, но и количество собранного. Сегодня обработано уже 60% площадей, намолочено 171 тысяча тонн зерна. Урожайность в полтора раза выше прошлого года.
Ровная тёплая погода позволила региону собрать лучший урожай за последние три года.
Картина по заготовкам кормов для животноводства тоже благополучная. А хозяйства ещё не приступили к сбору кукурузы. Ждут первых заморозков, когда лист потеряет лишнюю влажность. Так что еды всей живности в сельхозпредприятиях региона хватит с лихвой.
Константин Демидов, директор департамента сельского хозяйства администрации области:
- Практически урожайность зерновых в полтора раза выше прошлого года. И это дает нам все основания надеяться если не на рекордный урожай, то близкий к этому.
- Надеюсь, что перейдем планку валового сбора зерновых в 220 тысяч тонн. С 2017 года таких показателей не было.
- Надеемся, что погода позволит нам убрать все, что выросло. Причем, урожай очень хорошего качества.
- При этом около 40 тысяч тонн озимой пшеницы пригодно для продовольствия. Она пойдет на хлебопекарные предприятия области.
Повсеместно приступили к сбору картофеля и овощей. Никто не торопится, так как погода позволяет замедлить уборочную, чтобы все культуры дозрели до нужных размеров и крепкости. Тем более что посадочная кампания картофеля в этом году началась позже, особенно у дачников. Дожди и повышенная влажность не позволяли зайти в поле.
Сельхопредприятия спасла современная агротехника. Сейчас весь урожай поступает на прилавки на еду, а также на производство чипсов. Весь Меленковский район ориентирован на хрустящие снэки с разными вкусами. Овощей в этом году ожидают собрать гораздо больше — 18 тысяч тонн. Хватит всем на заготовки и борщи.
«Призыв» ранее сообщал, что комбинат «Тепличный» снизил цены для массовых заготовок. Подоспел свежий урожай томатов и огурцов.
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