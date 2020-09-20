Владимирская область скатилась в желтую зону по коронавирусу

Ситуация с коронавирусом во Владимирской области меняется не в лучшую сторону. Регион вышел из светло-зеленой зоны с положительно-стабильной динамикой и оказался в желтой, где ситуация рассматривается как удовлетворительная. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центра экономических исследований. Аналитики сгруппировали регионы по значению индекса заболеваемости. Зоны разделили по цветам: красный, желтый, светло — зеленый и зеленый. В красную зону вошли регионы с наиболее высоким уровнем заболеваемости, в зеленую — с самым низким.

Из наших ближайших соседей в желтой зоне находятся Москва и Ярославская область.

Суточный прирост инфицированных во Владимирской области остается стабильно высоким. Начиная с 8 сентября, он не был ниже 30 человек. Сегодня региональный Роспотребнадзор сообщает о 31 новом пациенте.

Больше всего заболевших во Владимире и Александровском районе. За сутки они прибавили по 6 человек в статистику распространения коронавируса. 5 заболевших в Гусь-Хрустальном районе, 3 — в Селивановском. По 2 положительных теста получили жители Ковровского, Муромского, Гороховецком, Вязниковском и Суздальском районах. 1 случай зарегистрирован в Судогодском радоне. Всего за время пандемии инфекцию подтвердили у 6937 человека.

Ранее «Призыв» сообщал о штрафах, которые грозят туристам, вернувшимся из-за границы и не сдавшим тест на коронавирусную инфекцию.