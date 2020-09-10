Владимирская область попала в список регионов с низкой рождаемостью

Владимирская область вошла в два неутешительных списка Росстата. Показатели рождаемости в регионе одни из самых низких по стране. В этот же список попали Тульская, Ленинградская, Смоленская области, а также республика Мордовия. При этом общая тенденция на снижение рождаемости наблюдается на большей части территории России. За шесть месяцев этого года в стране зарегистрировано на 6% новорожденных меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего с января по июль на свет появилось 811 тысяч младенцев, пишет «Российская газета», опираясь на данные Ростата.

Снижение рождаемости во Владимирской области подтверждает и Владимирстат. За январь –май во Владимирской области родились 3910 детей, что на 17 процентов меньше в сравнении с прошлым годом. Больше всего младенцев в этом году родилось в январе – 849.

За январь –май во Владимирской области родились 3910 детей.

Владимирская область также отметилась в пятерке регионов, где зафиксированы самые высокие показатели смертности. Такая же тенденция наблюдается в Псковской, Тверской, Тульской и Новгородской областях. В первой половине года высокая летальность отмечена и в мегаполисах.

Ранее «Призыв» сообщал, что областной департамент юстиции опубликовал данные по смертности за прошедшие месяцы этого года. Согласно официальной информации, с января по август в регионе умерли 15 257 человек. Это примерно на 7% больше, чем годом ранее.