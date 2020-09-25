Владимирская область обновила статистику по смертности от ковида

Еще два жителя Владимирской области скончались от COVID-19, сообщает сайт стопкоронавирус.рф. В течение сентября за сутки отмечался максимум один летальный случай. Единственный раз две смерти подтвердились 23 сентября. Всего же за время пандемии не пережили осложнений, вызванных инфекцией, 205 жителей региона.

Продолжает расти и число активных носителей коронавируса. В данный момент во Владимирской области болеют 1041 человека. Накануне цифра была ниже – 1034.

За сутки заболели еще 29 человек.

Остается высоким и прирост инфицированных за сутки. Сегодня региональный Роспотребнадзор сообщает о 29 новых пациентах. При этом с 8 сентября этот показатель впервые ниже 30. В лидерах по заболеваемости оказался Гусь-Хрустальный район — 7 новых случаев. Далее следует Владимир. За сутки областной центр прибавил 6 человек в статистику распространения коронавируса. Такая же цифра у Муромского района. В Селивановском районе – 4 заболевших, в Александровском – 2. Меньше всего случаев в Ковровском, Вязниковском, Суздальском и Кольчугинском районах – по 1 человеку.

Между тем 5850 человек сумели излечиться от опасного вируса. За сутки в регионе закрыли больничный 20 человек. Ранее «Призыв» сообщал, что переболевшие коронавирусом, могут пройти медицинскую реабилитацию в ивановском медцентре «Решма».