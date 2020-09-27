Владимирская область обновила антирекорд по числу заболевших коронавирусом

Владимирская область обновила антирекорд по приросту инфицированных коронавирусом за сутки. За 24 часа заболели 39 человек, сообщает региональное управление Роспотребназора. Это максимальный прирост за последние два месяца. Накануне цифра была ниже — 36. Примечательно, что тенденция увеличения числа заболевших в районах области продолжается.

Больше всего пациентов получили положительный тест на COVID-19 в Муромском районе. Сразу 8 человек. Далее следует Александровский район — 6 заболевших. По 5 случаев зафиксировано в Гусь-Хрустальном и Селивановском районах. Во Владимире в статистику распространения инфекции добавились 4 человека. По 3 заболевших в Кольчугинском и Гороховецком районах, 2 случая — в Меленковском районе. Меньше всего инфицированных в Кольчугинском, Юрьев-Польском районах и Радужном — по 1 случаю.

В настоящее время во Владимирской области болеют 1093 человека.

За прошедшие сутки подтверждена еще одна смерть от коронавируса. За время пандемии осложнений не пережили 209 жителей региона. Выздоровевших за вчерашний день нет. Всего же за время пандемии болезнь победили 5869 пациентов. Ранее «Призыв» сообщал о повышенном спросе на чеснок на фоне слухов о второй волне коронавируса.