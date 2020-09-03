Владимир юрского периода можно увидеть на онлайн-карте

Место, где стоит город Владимир, погружалось в пучины мирового океана и «мигрировало» в центр гигантского материка. Историю этих перемещений в пространстве и времени можно посмотреть на интерактивной онлайн-карте, разработанной американским палеонтологом Яном Вебстером. На ней видно, в какой точке нашей планеты мог бы оказаться любой современный город миллионы лет назад. Можно сказать, что Владимир изрядно помотался по земному шару.

Ученый использовал модели, показывающие тектоническое развитие плит, начавшееся 750 миллионов лет назад.

Самый древний период, доступный на онлайн-карте, — криогенный — протекал 750 миллионов лет назад. Он был суров. На него пришлось величайшее из известных на Земле обледенений, когда белый панцирь мог сковать всю планету. Тогда появились одноклеточные организмы, например, зелёные водоросли, но, надо полагать, на месте нынешнего Владимира и их не водилось: оно утопало глубоко в океане восточнее суперконтинента Родиния.

150 миллионов лет спустя владимирскую «точку» уже можно заметить на суперконтиненте Паннотия, а ещё через 350 миллионов — на Пангее. Тогда, в пермский период, Владимир, если бы он существовал, считался бы приморским городом. Рядом простиралась водная гладь. А так, летали над этим местом насекомые, были земноводные, из более или менее крупных хищников встречалась иностранцевия, чьи окаменелые останки, кстати, находили палеонтологи в Вязниковском районе.

Были времена, когда на территории нынешней Владимирской области плескалось мелкое теплое море, где жили разнообразные моллюски. Их отложения образовали многометровые слои известняка и доломита, которые добываются теперь под Ковровом, в Судогодском и Селивановском районах, недалеко от Александрова…

На онлайн-карте можно найти месторасположение не только Владимира, но и всех остальных городов области, а также крупных посёлков, например, Добрятино или Красный Богатырь. Но, учитывая масштаб проекции, конечно же, разницы между областным центром и любым другим населённым пунктом региона не видно. Даже если забить Москву и, допустим, наши Иванищи, зазор между ними будет в доли миллиметра. Тьфу! Хоть здесь-то, перед миллионами лет эволюции Земли, они равны.