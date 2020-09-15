Владимир Сипягин: регион готов ко второй волне коронавируса

Владимирская область готова к неблагоприятному развитию событий с коронавирусом, заявил сегодня губернатор на своей пресс-конференции. Он подчеркнул, что все зависит от людей. «Надо думать о собственной безопасности», — сказал Владимир Сипягин. Сам губернатор измеряет температуру каждое утро. Сегодня бесконтактную термометрию глава региона прошел на входе в фитнес-центр. У Владимира Сипягина 36,6.

В период пандемии губернатор часто проходит обследование. И уже дважды уходил на изоляцию в связи со случаями заболевания COVID-19 в его окружения. Оба раза тесты на опасную инфекции у губернатора были отрицательными.

— Я часто участвую в различных мероприятиях, общаюсь с федеральными руководителями и министрами. И перед каждой поездкой, жесткое требование сдавать анализы. Кроме того, ни в одно учреждение не войдёшь сейчас никогда, не померив температуру, — говорит Владимир Сипягин. — А так я хожу в спортзал. Захожу в него каждое утро примерно в 7:30. И там термометрия на входе. Каждое утро у меня нормально, сегодня было 36 с чем-то как обычно.

Губернатор каждый день измеряет температуру

Температуру глава региона может измерить и на входе в «Белый дом».На первом этаже областной администрации установили необычный терминал для бесконтактной термометрии. Аппарат не только выводит данные на экран, но и сохраняет результат измерение температуры тела с фото человека в базе данных. На «Авито» такой прибор стоит 200 тысяч рублей. Для сравнения, инфракрасный термометр, который используется в большинстве учреждений, в разы дешевле. Приобрести его можно за полторы тысячи.

Сегодня температуру измерили и журналистам, которых пригласили на пресс-конференцию. Представителей СМИ обязали надеть маски. Их можно было получить бесплатно. Два часа, пока Владимир Сипягин отвечал на вопросы, журналисты провели в индивидуальных средствах защиты. При этом сам глава региона маской не воспользовался. Как пояснила пресс-служба губернатора, так его будет лучше слышно.

Впрочем, Владимир Сипягин уже был замечен в игнорировании масочного режима. На открытие музыкального фестиваля он, например, прибыл без средств индивидуальной защиты, хотя Роспотребнадзор рекомендовал организаторам и участникам культурно-просветительских мероприятий на открытом воздухе носить маски и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Ранее «Призыв» сообщал, что число активных носителей COVID-19 планомерно растет и приближается к новой психологической отметке. В данный момент во Владимирской области болеют 879 человека.