Владимир получит пятую часть денег на строительство Рпенского проезда

Правительство РФ подписало документ о распределении средств на строительство дорог в регионах. Владимирская область попала в топ-6 счастливчиков. Регион получит 500 миллионов рублей. Все эти деньги пойдут на строительство Рпенского проезда во Владимира. По предварительным оценкам дублер основных магистралей города — Большой Нижегородской и Добросельской обойдется в 2,6 миллиарда рублей. Так что первый транш — это лишь пятая часть от необходимой суммы. Тем не менее, губернатор назвал это решение большим событием и поблагодарил президента и председателя Правительства.

Строительство Рпенского проезда продлится несколько лет.



Первый этап работ стартует в 2021 году. Продолжительность трассы будет порядка 2,2 километров. Те же параметры и у Лыбедской магистрали. Ту дорогу делили на два отрезка ( от Октябрьского проспекта до Ерофеевского спуска и от Ерофеевского спуска до площади Фрунзе) и строили четыре года. Власти пока не сообщали, как будут дробить на этапы Рпенский проезд. Маршрут у дорог тоже похожий: по оврагам, гаражам и частным домам. Начало магистрали — у Пенсионного фонда, конец — у улицы Красносельской. Администрация города еще в прошлом году начала подготовительные работы: изучили почвы и течение реки Рпень и снесли сотни гаражей. Опубликовали документы об изъятии земель и построек у владельцев домов и предприятий, но личные встречи пока не проводили. Суммы компенсаций еще не известны.

Чтобы начать строительство, нужно уже зимой расторговать и заключить контракт с подрядчиком. С какой бы стороны не приступили к работам дорожники, все равно придется частично перекрывать существующие проезды. Благо, что к тому времени будет завершен ремонт на федеральной трассе. Альтернативные пути для маршрута «дом-работа» останутся. О том, какие работы проводятся на «Пекинке» сейчас, можно узнать из видео «Призыва».