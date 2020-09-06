Владимир обновил антирекорд по заболевшим коронавирусом с июня

Во Владимире зафиксирован максимальный прирост заболевших коронавирусом за два последних месяца. За сутки в городе выявили 9 новых носителей COVID-19, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Последний раз так много инфицированных в областном центре было 29 июня. После этого волна заболеваний пошла на спад. В среднем в августе положительные тесты получали по 3-4 жителя города. Это гораздо меньше, чем на пике распространения вируса, когда число заболевших исчислялось десятками.

На данный момент именно Владимир — главный очаг распространения инфекции. Каждый третий случай заражения в области приходится на столицу губернии. Всего за время пандемии положительные тесты здесь получили 1111 жителей.

За сутки во Владимире зафиксировано 9 случаев заражения

На втором месте в списке распространения инфекции Гусь-Хрустальный: 2 случая заражения сегодня и 931 инфицированный в общей сложности. На третьем месте Петушинский район. Сегодня там лишь 1 случай заражения. Всего положительные тесты в городе получили 687 человек.

4 пациента в статистику распространения инфекции добавил Муром, 3 — Ковров, по 2 случая заражения отмечены в Селивановском и Кольчугинском районах. По 1 человеку заразились в Александрове, Судогде, Киржаче, Меленках, Гороховце и Суздале. В общей сложности за сутки вирус диагностировали у 29 жителей области.

За время пандемии в регионе положительные тесты на коронавирус получили 6493 человека. Из них уже выздоровел 5571. В том числе сегодня закрыли больничный пациента 3 с COVID-19. Не пережили опасный вирус 197 жителей региона.

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