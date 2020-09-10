Владимир может получить деньги на Рпенский проезд

Администрация Владимирской области направила пакет документов по строительству Рпенского проезда в Правительство РФ. Самый обсуждаемый в областном центре дублер может получить федеральное финансирование в 2021 году. Определенные договоренности с центром уже имеются. У областных властей настрой вполне оптимистичный. И хотя до них также позитивно вещали городские чиновники и называли более ранние сроки, новый виток в деле — это уже большой шаг.

Роман Годунин, врио вице-губернатора Владимирской области:

На заседании Правительства будут обсуждать вопрос о выделении нам субсидии на строительство Рпенского проезда, который жителям Владимира очень необходим.

Надеемся, что все получится.

Строительство 2,2 км Рпенского проезда оценивают в 2,7 миллиарда рублей.

Все необходимые документы по строительству Рпенского проезда разработаны и утверждены, экспертиза пройдена. Осталось внести его в федеральный дорожный план. Эта дорога в перспективе соединит два района — Доброе и центр, станет полноценным дублером загруженных Большой Нижегородской и Добросельской. Начало ее планируется у Пенсионного фонда, а конец — на Рпенском проезде. На ней не будет перекрестков, скорость — до 90 километров в час, учтены тротуары и велодорожки.

В зону строительства входит множество частных домов и гаражей. Под снос уже пошло более сотни металлических конструкций. Непосредственно у проезжей части оказались 10 домов. До сих пор от администрации города в адрес владельцев не поступило никакой информации, хотя документы об изъятии земель и построек были опубликованы еще ранней весной.

По масштабу Рпенский проезд соизмерим с Лыбедской магистралью. Ее строили поэтапно, с большими трудностями по переселению людей из частных домов. Но все же результат по большей части устраивает горожан. Интенсивное движение — тому подтверждение. Магистралью пользуются все, кто не хочет стоять в заторах в центре или по улицам Горького и Мира.

А вот строительство перемычки на Сперанского фактически заморозилось. «Призыв» ранее сообщал, что так бодро стартовавший подрядчик к концу сезона не продвинулся дальше перекладки коммуникаций.