Виртуальная экскурсия по единственному в России музею-кафе «Гжель»

Единственный в России семейный музей-кафе «Гжель» находится во Владимире на Добросельской, 2г. Он расположен на первом этаже общественной организации «Милосердие и порядок». Над интерьерами музея и уникальными экспонатами гжельские мастера трудились месяцами. По трем залам кафе проходят экскурсии для школьников. По словам Оксаны Завьяловой, которая их организует, здесь побывало более 900 тысяч жителей и гостей Владимирской области. А сегодня Оксана проведет виртуальную экскурсию в мир уникального промысла специально для читателей «Призыва». Смотрите новый выпуск программы «Точка на карте».

В этом выпуске: