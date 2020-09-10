Виновнику смертельного ДТП у «Зари» дали 5 лет колонии

Водителю, по вине которого в ДТП погиб пассажир автомобиля, вынесли приговор. Ленинский районный суд Владимира приговорил 33-летнего мужчину к 5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также он лишен права на управление транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.

— Принимая во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, государственный обвинитель ориентировал суд на назначение наказания, связанного с реальным лишением свободы на длительный срок, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Свою вину осужденный признал полностью.

Смертельное ДТП произошло 3 декабря прошлого года. Установлено, что ночью осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал на автомобиле LADA Samara 21154. Рядом находился пассажир. Двигаясь по проспекту Ленина со стороны улицы Пичугина в сторону Дворянской, водитель превысил скорость, не справился с управлением и врезался в столб у областной филармонии. От полученных травм пассажир скончался. Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее «Призыв» сообщал, что актер Михаил Ефремов, осужденный на 8 лет за смертельное ДТП, может отбывать наказание в колонии, расположенной на территории Владимирской области.