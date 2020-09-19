Вернувшимся из-за границы туристам грозит штраф

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора составили 91 протокол на жителей Владимирской области. Все они недавно вернулись из-за границы, в основном из Турции. В течение трех календарных дней по прилету туристы обязаны пройти тест на коронавирусную инфекцию, заполнить анкету на госуслугах и загрузить на сайт результаты анализа. Такое постановление в конце июля выпустил главный санитарный врач РФ. Но туристы этого по каким-то причинам не сделали. Сейчас людям грозит административный штраф в размере 15 тысяч рублей. Все материалы уже направлены в районные суды.

— Некоторые не успевают получить результат теста на ковид в течение 3-х дней. Но это не так страшно. Результат анализа можно подгрузить потом. Хуже не зарегистрироваться вообще. Вот те, кто проигнорировал эту процедуру, им грозят штрафы по 15 тысяч рублей, – рассказала «Призыву» пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова. – Процесс долгий. Списки поступают из аэропорта, из УВД, потом наши специалисты их сверяют. На данный момент заведен 91 протокол, скорее всего, их число будет расти.

91 житель Владимирской области не сдал вовремя тест на коронавирус.

Среди тех, кто не успел вовремя сдать тест, оказалась туристка из Владимира. Она вернулась из Турции с сыном. Женщина пыталась сдать анализ на коронавирус во Владимире. Оказалось, что сделать это не так просто. А главное — дорого, почти 5 000 рублей на двоих. Мало того, результаты теста были готовы лишь через 10 дней. Теперь женщине грозит штраф. Чтобы избежать таких накладок, Роспотребнадзор советует загрузить на госуслуги чек об оплате в клинике услуги. Результаты в ведомстве могут ждать до месяца. Если возникнут спорные вопросы, звоните на горячую линию 8-800-200-05-45 или 8(4299) 45-10-70.

Если человек приехал с отдыха, не зарегистрировался, не сдал тест на ковид, а потом оказалось, что он стал причиной вспышки коронавирусной инфекции, ему грозят ещё большие штрафы — от 150 до 300 тысяч рублей. Все эти деньги пойдут в казну Владимирской области. Постановления Роспотребнадзора, направленные в суд, несогласные могут оспорить. Истцом на суде в этих случая выступят юристы регионального ведомства.

Ранее «Призыв» рассказывал, где можно пройти тест на COVID-19 после возвращения из-за границы. Цены на услугу везде разные.