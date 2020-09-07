Велодорожку в парке «Добросельский» сделают уже в этом году

Велосипедная дорожка в парке «Добросельский» во Владимире появится уже в сентябре, а не в будущем году, как планировалось ранее. К тому же удалось сэкономить часть средств. На них продлят дорожку вдоль всей улицы Юбилейной. Отдыхающие получат более протяженный маршрут для велосипедных прогулок. Правда, это немного сдвинет срок завершения первого этапа благоустройства парка. Сейчас подрядчики устраняют замечания управления ЖКХ, возникшие в процессе сдачи-приемки работ. Особое внимание уделяется проверке безопасности элементов большого игрового городка для детей, а также тренажеров, беговых дорожек, универсального корта, трибун и других компонентов физкультурно-оздоровительного комплекса, сообщает пресс-служба мэрии.

Сроки окончания работ в парке сдвинулись.

Масштабное благоустройство парка началось три месяца назад. В парке впервые за его историю были смонтированы сети водоснабжения ко всем будущим объектам, канализационные и ливневые сети, налажена система освещения с уличными торшерами и светодиодными светильниками различных форм. Сделаны также радиальные прогулочные аллеи, цветочные клумбы, навесы для отдыха, лавочки и урны. Завершено оснащение дог-парка. Уже установлен стационарный туалет.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирцы могут поучаствовать в планировании территории парка у Дворца детско-юношеского творчества. Архитекторы запустили интерактивную карту для замечаний и пожеланий жителей.