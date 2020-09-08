В школах Владимира ввели социальный завтрак

Мэрия Владимира, наконец, разъяснила ситуацию с ценами на школьное питание. В школах города появился социальный завтрак. Его стоимость 40 рублей, им кормят учеников среднего и старшего звена. Дети в начальной школе получают полный завтрак по цене 60 рублей. Об этом сообщили в управлении образования. Разница в составе блюд и порциях. К такому решению власти пришли не сразу. Сначала они попытались ввести единую цену на завтраки, ориентируясь на областное постановление и директиву, спущенную с федерального уровня. 58 рублей — в такую сумму оценили бесплатный завтрак для начальной школы, финансируемый из госказны. Но во Владимире эту ставку округлили до 60 рублей. Классные руководители уже начали собирать деньги с родителей, как вдруг после публикаций в СМИ городские власти дали обратный ход. Оказалось, что для основной школы завтрак остался на уровне 40 рублей.

— На следующий же день меню завтрака изменилось. Дочь сразу же отреагировала. «Невкусно, мало. Не буду ходить в столовую». С этой недели уже отказалась питаться, берет с собой из дома. И это среднее звено, что говорить про старших. Пока буфеты закрыты, старшая берет с собой еду или терпит до дома, — рассказывает мама двоих детей Ирина.

Местные власти отчитываются за процент учеников, охваченных горячим питанием в школах.

Поскольку эта отчетность попадает в министерства, за количеством следят предельно внимательно. Опасаясь оттока учеников, цены на питание заморозили. При этом власти на официальном сайте опубликовали информацию, что меню завтрака не изменится. Всех кормить будут одинаково. Но родители со слов детей заметили изменения. Вчера из управления образования поступила информация, что в школьных столовых теперь есть разделение. Социальный завтрак за 40 рублей выглядит иначе. И якобы родители могут написать заявление на полный завтрак и платить по 60 рублей. Классные руководители о таких нововведениях ничего не знают. Более того, они не в курсе, будет ли возврат родительских денег, которые заплатили за завтраки по 60, а не по 40 рублей.

— Деньги сразу же поступают в комбинаты питания. По итогам месяца они сделают перерасчет и все излишние средства вернут родителям. Вначале года произошел небольшой сбой, сейчас все отладили, — пояснила заведующая отделом управления образования Светлана Медкова.

Совершенно непонятно, продолжит ли мэрия компенсировать стоимость завтраков за счет городского бюджета. В прошлом учебном году по факту родители платили 20 рублей, еще 20 доплачивал город. Все вопросы по меню и стоимости завтраков мы направили в мэрию и администрацию Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что на этой неделе школьники вернутся на дистанционное обучение. Это случится временно, на период проведения муниципальных выборов.