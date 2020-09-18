В ПФО определены победители премии «Экспортер года», генеральным партнером которой выступил Сбербанк

В Приволжском федеральном округе (ПФО) определены победители Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года», организованной АО «Российский экспортный центр». В этом году генеральным партнером премии выступил Сбербанк.

Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

В состав комиссии, определявшей победителей, вошли представители Сбербанка, Российского экспортного центра, федеральных министерств и объединений предпринимателей.

Петр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«Приволжский федеральный округ – один из крупнейших экспортеров страны в части наукоемких отраслей и отрасли АПК. Например, химическая промышленность в структуре экспорта ПФО занимает более 23%, машиностроительная продукция – почти 9%, а отрасли АПК – продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье — перешагнули отметку в 5% в составе экспортируемой из региона продукции. Развитие экспортной деятельности – правильный шаг на пути к укреплению российской экономики, стабилизации рынка, а значит и развитию самого региона. Мы, как банк, видим особую важность в развитии, обучении и реализации экспортного потенциала как предприятий малого, так и крупного бизнеса, предприятий ОПК. В настоящее время более 40% клиентов Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк вышли на международный рынок, и мы оказываем им комплексную поддержку. Во-первых, мы обладаем уникальной экспертизой и опытом хеджирования рисков, реализуем программу по внешнеэкономической деятельности. Во-вторых, мы создаем вокруг клиента целую экосистему – комплекс дочерних и зависимых обществ – более 60 компаний для населения и бизнеса, которые готовы «закрыть» практически все потребности клиента и профессионально сопровождать компанию в решении любых возникающих при «входе» на экспортный рынок задач. «Экспортер года» — уникальное мероприятие для бизнес-сообщества, единая коммуникационная площадка для обсуждения проблем, знакомства с лучшими практиками. Я благодарю всех участников конкурса «Экспортёр года» из Приволжского федерального округа за активность и лидерскую позицию, победителям – желаю победы на федеральном этапе! Уверен, что Премия и участие в ней представителей бизнеса из регионов нашего присутствия будет способствовать увеличению экспортной составляющей и процветанию наших регионов в целом!»

Среди регионов присутствия Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк победителями окружного этапа стали компании в 3 номинациях:

1. Номинация «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»

Победитель: АО «Нижегородский масло-жировой комбинат»

2. Номинация «Экспортер года в сфере высоких технологий» в категории «малое и среднее предпринимательство»

Победитель: ЗАО Научно-производственное предприятие «ГИКОМ»

3. Номинация «Экспортер года в сфере промышленности» в категории «крупный бизнес»

Победитель: АО «Управляющая компания Биохимический холдинг «Оргхим»

Победители региональных конкурсов примут участие во втором – федеральном этапе. Церемония награждения лауреатов федерального этапа пройдет в ноябре на международном экспортном форуме «Сделано в России». Победители «Экспортера года» получат различные бонусы от РЭЦ и Генерального партнера премии ПАО Сбербанк. Полный список лауреатов окружного этапа Премии «Экспортер года» по ПФО опубликован на сайте организатора премии АО «Российский экспортный центр».