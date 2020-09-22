В ДТП под Гусь-Хрустальным погиб известный актер

Стала известна личность водителя, погибшего в ДТП с рейсовым автобусом, произошедшем накануне на 61 км автодороги «Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума». Это 43-летний российский актер Дмитрий Жулин, сообщает портал «Культура». Актер стал известным благодаря роли Алексея Казарина в сериале «Александровский сад». В 2009 году Дмитрий Жулин принял участие в съемках сериала «Охота на Берию». Затем ушел в монастырь, став послушником, однако через некоторое время вернулся в кино.

Смертельное ДТП произошло около 9 утра 21 сентября.

Дмитрий Жулин ехал на автомобиле «Renault Duster». По предварительной информации, при выезде на главную дорогу он не предоставил преимущество рейсовому автобусу. Произошло столкновение. Дмитрий Жулин погиб. В ДТП пострадал также пассажир кроссовера, он был госпитализирован.

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