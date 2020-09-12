Утвержден график ВПР в школах

Не успели школьники Владимирской области толком погрузиться в учебный процесс, как их уже ждут серьезные испытания. С 14 сентября по 12 октября в образовательных учреждениях региона пройдут всероссийские проверочные работы (ВПР). Решение о днях проведения работ по конкретным предметам в этот период образовательные организации принимают самостоятельно.

ВПР – это тесты на остаточные знания по основным школьным предметам. Обычно они проводятся весной, по окончании учебного года, но из-за введенного режима повышенной готовности и последующего перехода на дистанционное обучение они были отменены.

Для 5 — 8-х классов ВПР являются обязательными, в 9-х классах — по решению школы.

ВПР проводятся:

— в 5-х классах (по программе начальной школы): по предметам «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир»;

— в 6-х классах (по программе 5-го класса): по предметам: «Русский язык», «Математика», «История», «Биология»;

— в 7-х классах (по программе 6-го класса): по предметам «Русский язык», «Математика», «История», «Биология», «География», «Обществознание»;

— в 8-х классах (по программе 7-го класса): по предметам «Русский язык», «Математика», «История», «Биология», «География», «Обществознание», «Физика», «Иностранный язык»: «Английский язык», «Немецкий язык», «Французский язык»;

— в 9-х классах (по программе 8-го класса): по предметам «Русский язык», «Математика», «История», «Биология», «География», «Обществознание», «Физика», «Химия».

Несмотря на возмущение родителей и недовольство детей, в региональном департаменте образования время и сам факт проведения ВПР поддерживают. Тестирование проведут, чтобы увидеть реальную картину. Результаты будут полезны учителям. Те смогут скорректировать учебный план и посвятить больше времени «пробелам», появившимся у детей в процессе дистанционки.

Ранее «Призыв» сообщал, что на дистанционное обучение перешел один из классов в школе № 2 города Суздаля. Там заболел учитель начальной школы.