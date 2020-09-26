Установлен максимальный прирост заболевших ковидом за два месяца

Во Владимирской области сегодня установлен максимальный прирост заболевших коронавирусом за два последних месяца. Положительные тесты получили сразу 36 человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Последний раз так много инфицированных было 23 июля. За время пандемии общее число переболевших COVID-19 составило 7132 человека. Из них больше тысячи болеют в настоящий момент.

Рост активных носителей вируса происходит одновременно с распространением его по районам области. Еще недавно треть всех случаев заражения была в областном центре. Сегодня во Владимире зафиксирован только каждый 7 случай (за сутки в областном центре плюс 5 заболевших COVID-19), зато остальные муниципалитеты демонстрируют значительный рост.

За сутки положительные тесты получили 36 человек.

Так, на первом месте по вновь выявленным больным — Гусь-Хрустальный. Там сразу 8 человек заболели коронавирусом. 6 случаев заражения в Красной Горбатке. 5 — в Муроме. И таких цифр в районах не было с середины лета. 3 человека получили положительные тесты в Юрьеве-Польском. По 2 пациента с COVID-19 добавили в статистику распространения вируса Александров, Ковров, Вязники и Суздаль. 1 случай заражения отмечен в Петушках. Всего за сутки коронавирус был диагностировал у жителей 10 районов.

За прошедшие сутки подтверждены 3 новые смерти от коронавируса. За время пандемии осложнений не пережили 208 жителей региона. Выздоровели за вчерашний день 19 человек. За все время болезнь победили 5869 пациентов.

Ранее «Призыв» сообщал, что региональное управление Роспотребнадзора готовит рейд по торговых точкам области. Магазины, где не соблюдают масочный режим, могут закрыть. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом.