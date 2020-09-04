Ушёл из жизни бывший редактор «Призыва» Юрий Васильевич Корнилов

Ушёл из жизни Юрий Васильевич Корнилов, бывший редактор «Призыва», Заслуженный работник культуры РСФСР, ветеран владимирской журналистики. Он полгода не дожил до 90-летия. Это уникальный человек хотя бы потому, что активную творческую деятельность он продолжал почти до конца своей жизни. Писал газетные материалы, стихи, книги. В 2017 году, например, в «Призыве» вышли его воспоминания о Герое Советского Союза Николае Каманине.

Юрий Васильевич был человеком твёрдых взглядов, как говорится, старой закалки. Что и говорить, случались на этой почве и разногласия с коллегами. Постперестроечный «Призыв» ему не нравился, он считал, что газета, перестав быть советской, утратила преемственность с прежним изданием. Тем не менее, в последние годы наладил связь с редакцией и, когда приходило творческое вдохновение, приносил материалы о знаменитом тренере Николае Григорьевиче Толкачеве, о своём старшем брате, погибшем во время Великой Отечественной войны, о поэте и друге Виталии Волкове…

Некролог в связи со смертью Юрия Васильевича Корнилова сегодня выпустил Союз журналистов Владимирской области. Публикуем его полностью.

Союз журналистов Владимирской области с прискорбием сообщает, что на 90-м году жизни скончался ветеран владимирской журналистики, бывший главный редактор областной газеты «Призыв»

Юрий Васильевич Корнилов

На работу в «Призыв» он пришел в 1955 году после окончания филологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова.

Сотрудники редакции, кто проработал с Юрием Васильевичем бок о бок долгие годы, вспоминают, что их главреда всегда отличала необыкновенная энергия, жизнелюбие и обширный кругозор.

«Хочется нам всегда поинтересней и повыразительней сделать макет каждой будущей газетной страницы, чтобы утром читателю было приятно взять наше общее редакционное детище в руки. И когда это нам удается, мы испытываем скромное профессиональное чувство радости и немножко – гордости» — писал Юрий Васильевич о своих журналистских и редакторских принципах работы.

Кроме газетной журналистики, талант Юрия Васильевича проявился и в поэзии, его перу принадлежат несколько сборников стихов, кроме того, он любил шахматы и знал все об их развитии во Владимире.

Поле выхода на пенсию бывший главный редактор продолжал живо интересоваться делами газеты, общаться с родным коллективом и молодыми журналистами.

Пожалуй, о любви Юрия Васильевич к жизни лучше всего говорят его поэтические строки:

Пусть наши годы сочтены,

Наперекор судьбе

Мы жить должны, пока нужны

И людям, и себе!

Прощание с Юрием Васильевичем Корниловым состоится 5 сентября в 13.00 часов в ритуальном зале по адресу: г.Владимир, ул. Б.Нижегородская, 65а.