Ушел из жизни владимирский журналист и поэт Виталий Волков

Невосполнимая утрата для Владимирской области. 21 сентября на 83-ем году жизни после тяжелой болезни скоропостижно скончался известный владимирский журналист и поэт Виталий Волков. Отпевание и прощание с Виталием Александровичем состоится завтра, 23 сентября, в 11.00 в Церкви Владимира Равноапостольного, расположенной на территории старого Князь-Владимирского кладбища (ул. Большая Нижегородская, д. 71 Б).

Виталий Волков родился 24 января 1938 года во Владимире. Окончил Московский государственный институт культуры. За плечами Виталия Александровича довольно длительный по времени журналистский путь. Немало лет он проработал на различных должностях в главной и единственной в свое время областной газете «Призыв».

Виталий Волков — заслуженный работник культуры РФ, член Союза писателей России.

Всю жизнь Виталий Александрович испытывал искреннюю любовь к поэзии и непосредственно к поэтическому творчеству. Он автор стихотворных сборников «Люблю…», «Соблазн», «Сумерки», «Белая флейта», «Мы уедем в город Кашин», «Азия», «Улица Чехова», «Осенние костры». За многолетнюю плодотворную творческую деятельность он был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Редакция «Призыва» выражает соболезнования семье и близким поэта.

Дождливо, пасмурно…

И астры на столе

Застыли в изумлении астральном

Живым аккордом музыки прощальной,

Дрожащей на корундовой игле.

Я сам, как реквием, настроен в унисон,

Лелею боль, распят на черном диске,

А за спиной белеют обелиски

И кружится фортуны колесо.

Как сон о празднике, прекрасные цветы.

Желток на розовом и пурпур на лиловом.

И потрясенный музыкой и словом,

Душой к бессмертью припадаешь ты.

Уж безысходностью буреют лепестки,

От листьев вянущих уже накосит тленом…

Но так привычно раздвигаться стенам

И открывать, как дали далеки.

(В. Волков)