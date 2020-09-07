Уровень безработицы вырос в четыре раза

Во Владимирской области в период пандемии число безработных увеличилось многократно. Еще в марте этого года на учете стояли около 7 тысяч человек, а сейчас — почти 31 тысяча. Ежедневно заявления подают 100 — 150 жителей региона. И это, по мнению руководства департамента по труду и занятости, уже неплохие показатели. С сентября, считает его директор Андрей Григорьев, ситуация стала стабилизироваться. При этом за период пандемии 380 индивидуальных предпринимателей ликвидировали ИП и оформили пособие по безработице.

— Большинство безработных, которые получают максимальную выплату, не хотят сейчас трудоустраиваться. Их пока все устраивает. Вот когда будем работать напрямую с жителями, а не дистанционно, так процесс пойдет. Ждем, когда снимут режим повышенной готовности, — говорит директор департамента по труду и занятости Андрей Григорьев.

Около 7 тысячи безработных получают максимальное пособие — 12 130 рублей в месяц.

Сейчас в базе центров занятости 22 тысячи вакансий. Их могут увидеть все те, кто оформил личный кабинет и зарегистрировался на портале «Работа в России». Остальные ждут, когда возобновится личный прием на биржах. Но и снять с учета безработного просто так не могут. Ему должны лично предложить, как минимум, две вакансии по профилю. А в условиях дистанционной работы служб занятости такое невозможно. Сегодня биржи работают только на выдачу справок и по предварительной записи по оформлению статуса безработного.

В период пандемии резко вырос спрос на курьеров, поваров, швей, отмечают эксперты. Теперь же больше нужны токари, слесари, инженеры, конструкторы, администраторы в гостиницы.

Как «Призыв» сообщал ранее, пенсионерам старше 65 лет продлили режим самоизоляции. Вынужденный отдых продолжается до 20 сентября.