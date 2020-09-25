Уникальная приставка SberBox для любого телевизора с HDMI: видео, музыка, игры и даже запись в парикмахерскую

Сбер выпустил мультимедийную ТВ-приставку-медиаплеер SberBox с семейством виртуальных ассистентов Салют и голосовым управлением. Устройство превращает любой телевизор в центр развлечений и даёт пользователю неограниченные возможности в организации досуга и решении бытовых вопросов.

SberBox позволяет смотреть огромное количество ТВ-каналов, фильмов, сериалов и видео, слушать музыку в отличном качестве, играть в игры на большом экране, а также делегировать различные рутинные задачи виртуальному помощнику, понимающему голосовые команды.

Преимущества:

· простота — для работы нужен только телевизор с HDMI-разъёмом и Wi-Fi, а также смартфон с приложением СберСалют, устройство настраивается за пять минут согласно пошаговой инструкции на экране телевизора;

· компактность — приставка весит всего 62 грамма; · доступность — начиная с 24 сентября открыт предзаказ на сайте sber.ru/box;

· цена по акции к старту продаж — 2990 рублей, розничная цена 3550 рублей;

· подписка – в представленное на СберКонф семейство подписок СберПрайм, будет входить подписка SberBox Prime. Она включает в себя подписку Оkkо оптимум на 2 года, тв-приставка SberBox при этом предоставляется бесплатно. Эта подписка будет стоить — 349 рублей в месяц (при этом розничная цена подписки Оkko-Оптимум составляет 399 рублей в месяц).

Что в коробке:

· производительный чипсет Amlogic S905Y2;

· 2 Гб оперативной и 16 Гб постоянной памяти;

· поддержка современных стандартов воспроизведения контента (UltraHD 4К и Dolby Digital Plus).

ВИДЕО

Десятки тысяч фильмов, сериалов и образовательных программ онлайн-кинотеатра Okko (в зависимости от выбранной подписки). В подарок — бесплатная подписка «Оптимум» (50 000 фильмов и сериалов) на месяц.

Некоторые фильмы поддерживают функцию видеошопинга: если вам понравился костюм героя, можно найти такой же или похожий в магазинах партнёров. Также можно приобрести сувениры с символикой любимых фильмов, не отвлекаясь от просмотра в онлайн-магазинах — партнёрах проекта.

Более 185 цифровых телеканалов от ТВ-сервиса «Смотрёшка», доступных «из коробки». В подарок — пакет Silver на месяц, затем можно продлить или расширить подписку либо пользоваться бесплатным пакетом, в который входит 20 основных эфирных телеканалов в цифровом качестве.

МУЗЫКА

Доступ к музыке через партнёрский сервис СберЗвук — рекомендательный музыкальный сервис, который подстраивается под ваше настроение. Песням можно ставить лайк, чтобы сервис предлагал наиболее подходящие треки. В подарок — бесплатный доступ к сервису на месяц: это 40 миллионов треков без ограничений в высоком качестве. Некоторые песни поддерживают режим «Покажи текст»: на экране синхронно с воспроизведением показывается текст песни. Если песня англоязычная, вместе с текстом отобразится перевод.

ИГРЫ

Популярные мобильные игры получат второе рождение на большом экране — это головоломки, тайм-киллеры, аркады и спортивные симуляторы. Управление возможно с виртуального геймпада на смартфоне в приложении СберСалют. В комплект входит два мобильных джойстика для закрепления на экране смартфона. Виртуальный геймпад совместим с популярными играми, их список постоянно пополняется.

ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Чтобы включить нужный фильм или трек, нужно нажать кнопку активации микрофона на пульте и произнести название (удерживать кнопку микрофона во время произнесения запроса необязательно). SberBox понимает русский и английский, ищет по названию произведения, исполнителю, актёру, режиссёру и жанру. Формулировать голосовой запрос можно в свободной форме, также голосом можно управлять воспроизведением и переключать каналы.

ВИРТУАЛЬНЫЕ АССИСТЕНТЫ И ПРИЛОЖЕНИЕ СБЕРСАЛЮТ

В приставку интегрированы виртуальные ассистенты семейства Салют, построенные на платформе обработки естественного языка от Сбера, которая задействует технологии синтеза и распознавания речи, нейронные сети и машинное обучение.

Семейство Салют — это сразу три неповторимых характера: интеллигентный Сбер, жизнерадостная Джой и педантичная Афина. Пользователь сам выбирает, с кем именно ему комфортнее общаться. Приложение СберСалют даёт доступ к виртуальному ассистенту семейства Салют не только на SberBox, но и в вашем смартфоне. Там же размещены виртуальный пульт для управления SberBox с помощью смартфона и виртуальный геймпад для управления играми. Кроме того, приложение используется для регистрации умных устройств от SberDevices и управления ими, их синхронизации и связки с аккаунтом Сбер ID, привязки карты для оплаты товаров и услуг.