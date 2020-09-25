Умный дом: как начать экономить на коммунальных платежах

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Почему мы переплачиваем
Мы платим за отопление, горячую воду и свет много, а по факту порой получаем некачественную услугу. В квартирах холодно, в подъездах темно, вода из крана еле теплая. Во всем виноваты теплопотери, которые несут дома. Крыши текут, стены без утеплителя, через деревянные окна задувает ветер. Чем больше дом будет сберегать тепла внутри себя, тем меньше станут платить жители по коммунальным счетам.
— Наши «панельки», построенные 40-50 лет назад, все холодные. В квартирах из-за промерзания панелей образуется плесень. Утеплить фасад, заменить окна на пластиковые, поставить датчики движения в подъездах и энергосберегающие светильники — это большое дело, которое существенно уменьшит теплопотери, — рассказала «Призыву» заместитель директора управляющей компании «МУП ЖРЭП» Светлана Быкова.
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Энергоэффективность выгодна всем
Федеральный фонд содействия реформированию ЖКХ оказывает финансовую поддержку регионам, заинтересованным в повышении энергоэффективности многоквартирных домов. Владимирская область в этом году получила около 24 миллионов рублей на капремонт 7 домов: четырех во Владимире и трех в Кольчугино. Общая же стоимость работ на домах оценена в 60 миллионов рублей.
Во всех зданиях запланирована установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с автоматическим регулированием параметров теплоносителя в системах отопления и горячего водоснабжения. Также еще в части домов утеплят фасады, крыши, обновят окна и осветительные приборы в общих помещениях.
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Экономия с ориентиром на погоду
Погодозависимая установка на теплосетях внутри дома — мечта многих жителей многоквартирных домов. Температура в трубах и кранах опускается как только на улице становится теплее. Никаких перетопов и недотопов. Но это оборудование — дорогостоящее и не везде его можно поставить без дополнительной подготовки или модернизации внутридомовых инженерных сетей. В новых домах со своими котельными или с такими терморегуляторами, установленными при строительстве, есть возможность снижать теплоноситель.
С ТЭЦ другая история. Нормативы теплоносителя завышены с учетом потерь по пути от ТЭЦ до квартир потребителей.
— Температура подачи воды повышается в соотношении со снижением температуры воздуха на улице. Утверждены соответствующие графики. Как только температура воздуха повышается, температура носителя понижается , — поясняют в компании «Т Плюс».
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Экономить проще сообща
В жилом доме № 3 по улице Растопчина во Владимире идет комплексный энергоэффективный ремонт. Проблем у «панельки» было много. Управляющая компания совместно с жителями провела огромную работу, чтобы попасть в федеральную программу по энергосбережению и получить 40% от сметы работ. Нашли хорошего подрядчика, который уже утеплил кровлю, заканчивает с фасадами. Скоро установят теплоузел с погодозависимыми регуляторами. И главное, подрядчик согласился предоставить рассрочку по платежам на 5 лет.
Светлана Быкова, заместитель директора управляющей компании «МУП ЖРЭП»
- Раз подрядчик согласился, значит, ему это выгодно.
- Но в первую очередь это выгодно жителям и управляющей компании.
- Одно дело обслуживать дом, у которого течет крыша, худые окна, двери. Другое дело, когда стало тепло и светло. Только содержать остается.
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Без повышения тарифа не обойтисьНи одна госкорпорация не возьмется финансировать мероприятия по модернизации жилья без участия жителей. Чтобы все ценили сделанное и чувствовали меру ответственности, надо вложить свой рубль. Поэтому собственники квартир в домах, где проводится энергоэффективный ремонт, платят больше по тарифам за капремонт. В том же доме № 3 по улице Растопчина величина ежемесячного взноса вдвое больше, чем у остальных.
Сейчас в регионе минимальная ставка по капремонту — 6,5 рубля с квадратного метра. И все, кто хочет продвинуться в очереди или заполучить энергосберегающее оборудование, вынужден будет потратиться. К слову, в регионе уже много раз говорили о повышении тарифа, но они так и не были оформлены в проект. Специалисты считают, что каждый дом должен решать сам, какой ставки ему достаточно, в зависимости от года постройки, состояния общедомового имущества, размера дома. Решение принимают на общем собрании путем голосования собственников жилья.
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