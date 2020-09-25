Умный дом: как начать экономить на коммунальных платежах

Мы платим за отопление, горячую воду и свет много, а по факту порой получаем некачественную услугу. В квартирах холодно, в подъездах темно, вода из крана еле теплая. Во всем виноваты теплопотери, которые несут дома. Крыши текут, стены без утеплителя, через деревянные окна задувает ветер. Чем больше дом будет сберегать тепла внутри себя, тем меньше станут платить жители по коммунальным счетам.

— Наши «панельки», построенные 40-50 лет назад, все холодные. В квартирах из-за промерзания панелей образуется плесень. Утеплить фасад, заменить окна на пластиковые, поставить датчики движения в подъездах и энергосберегающие светильники — это большое дело, которое существенно уменьшит теплопотери, — рассказала «Призыву» заместитель директора управляющей компании «МУП ЖРЭП» Светлана Быкова.