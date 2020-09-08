Улицу Егорова перекроют на одну ночь

Сегодня ночью во Владимире перекроют улицу Егорова. С 10 вечера у домов № 1 и 3 будут проводиться ремонтные работы на теплосети, канал которой проходит под проезжей частью. Завершатся они завтра в 6 утра. Транспорт пустят в объезд. На время проведения работ автомобили и автобусы поедут по Суздальскому проспекту и улице Юбилейной.

Мэрия советует заранее планировать пути объезда.

Ранее «Призыв» сообщал, что 12 сентября во Владимире состоится четвертый полумарафон «Золотые ворота». Традиционно его проведение вносит корректировки в движение общественного транспорта. Как изменятся маршруты автобусов и троллейбусов на этот раз, узнаем в ближайшее время.