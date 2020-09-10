Улица Погодина: неприметное место носит имя Героя трех войн

Улица Погодина идет перпендикулярно Добросельской и теряется в районе частной застройки Доброго. О ее существовании многие догадываются только по одноименной остановке общественного транспорта. Длина улицы Погодина всего 610 метров, на ней расположились 16 индивидуальных домов, 2 многоквартирных и несколько станций автосервиса. В 2015 году это проходное место украсила величественная армянская церковь имени святого Григория Лусаворича, отделанная красивым розовым туфом. И только скромная мемориальная доска на доме № 3 напоминает о том, в честь кого названа эта улица. А ведь еще полвека назад Героя СССР Дмитрия Погодина торжественно похоронили на центральной площади Владимира и, ходили слухи, рассматривали возможность переименовать наш город в Погодинск.

Герой трех войн

Дмитрий Дмитриевич Погодин родился 11 сентября (по другим данным 2 сентября) 1907 года в городе Наро-Фоминске Московской области в семье рабочего одного из московских заводов. В 1927 году Дмитрий успешно окончил электротехническую школу в городе Егорьевске Московской области и до призыва в армию работал электромонтёром на одном из московских заводов. В 1931 году Погодин был призван в Красную Армию и сразу же зачислен курсантом в Орловскую бронетанковую школу, которую окончил в 1932 году. В 1934 году он окончил курсы усовершенствования технического состава, а в 1939 году – Военную академию им. М.В. Фрунзе в Москве.

В октябре 1936 года был направлен в Испанию. В Испании командир танковой роты лейтенант Погодин отличился в боях под городом Посуэло де Аларкон. Его рота атаковала противника и уничтожила девять танков. Рота Погодина не раз помогала пехоте возвращать оставленные позиции.

31 декабря 1936 года за доблесть и мужество, проявленные в боях с испанскими фашистами, Дмитрию Погодину было присвоено звание Героя Советского Союза.

На тот момент ему было 29 лет. После возвращения в 1937 году из Испании Погодин служил в должности командира танковой роты в Белорусском военном округе (с июля 1938 года – Белорусский особый военный округ). И, вероятно, тогда же был избран членом ЦК КП(б) Белоруссии. В 1939 году в составе войск округа участвовал в боевых действиях против Польши. По окончании Военной академии Фрунзе Погодин был назначен помощником начальника бронетанковых войск Ленинградского военного округа. Участвовал в Советско-финляндской войне 1939-1940 годов.

В годы Великой Отечественной войны Дмитрий Погодин оборонял Заполярье в составе войск Северного фронта (командир 1-го танкового полка 1-й танковой дивизии); Ленинград в составе войск Ленинградского фронта (зам. командира 123-й танковой бригады); Москву (командир 108-й танковой бригады, зам. начальника отдела автобронетанковых войск 30-й армии). Участвовал в Великолукской наступательной операции (зам. начальника управления автобронетанковых войск Калининского фронта); в Ржевско-Вяземской операции, в Курской битве (зам. командира 1-го механизированного Красноградского корпуса по строевой подготовке).

Полковник Погодин погиб в бою у села Перекоп под Харьковом 13 сентября 1943 года, лично участвуя в танковой атаке в решающий момент сражения. Вражеский снаряд попал в танк, который загорелся. Погодин приказал экипажу покинуть машину, а сам продолжал управлять боем, находясь в горящей машине. Когда пламя охватило башню танка, он выскочил из него, весь обожжённый, в тлеющем обмундировании, и направился к другой машине. В этот момент вражеская пуля и оборвала жизнь Дмитрия Погодина.

Обожжёное тело убитого командира на руках вынес из боя механик-водитель его сгоревшего танка старшина Горелышев. Дмитрий Дмитриевич Погодин так и не узнал о присвоении ему звания генерал-майора и о награждении его орденом Красного Знамени. За боевые заслуги он также был награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, медалью «За оборону Ленинграда».

Торжественное захоронение во Владимире

Тело Погодина было привезено во Владимир, где в это время на улице Спасской жила в эвакуации его семья: жена Екатерина Георгиевна и двое детей – Элла и Виталий. По воспоминаниям боевых товарищей, Дмитрий Дмитриевич в случае гибели хотел быть похороненным во Владимире. Это событие вызвало в городе большой резонанс. Гроб с телом Погодина 16 сентября был установлен для прощания в здании городского комитета партии на ул. Первомайская (ныне Никитская), д. 3, на два дня. Каждые десять минут сменялся почетный караул из близких, друзей покойного и общественности города. Тысячи людей пришли отдать покойному свой последний долг.

18 сентября 1943 года при большом стечении горожан состоялись торжественные похороны Героя на площади Свободы. На митинге выступил его сослуживцы и руководители общественных организаций. Солдаты военного гарнизона произвели прощальные залпы из ружей. Тысячи владимирцев провожали Героя Советского Союза в последний путь.

На площади Свободы (ныне Соборная площадь), слева от памятника Ленину, вырос свежий могильный холм. Вскоре здесь был установлен деревянный обелиск.

Переезд из центра на восток

14 августа 1946 года Владимирский горисполком принял решение о перенесении праха Дмитрия Погодина на городское кладбище. С такой просьбой к местным властям обратилась мать Героя. Он был захоронен в 100 метрах от входа на кладбище по главной аллее с левой стороны. Там был поставлен обелиск, и захоронение Дмитрия Погодина взято на охрану как исторический памятник.

20 июня 1951 года решением исполкома горсовета № 781 присваивались названия проектируемым улицам нового района города между Владимиром и селом Доброе. В соответствии с проектом здесь должна была разместиться зеленая защитная зона и 240 участков под индивидуальное строительство. Улица, по сути являющаяся границей между зеленой зоной и участками индивидуального строительства, получила имя Дмитрия Погодина.

В 2010 году на площади Победы возле Вечного огня была установлена стела с его барельефом. А 29 апреля 2015 года состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь Героя Советского Союза, которая появилась на стене дома № 3 по улице Погодина.