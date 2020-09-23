Уличные торговцы взвинтили цены на картофель

Уличные торговцы, продающие картофель со своих огородов, подняли цены за килограмм практически в два раза. Если в начале прошлой осени цена варьировалась от 8 до 20 рублей в зависимости от калибра и сорта, то сейчас она выросла до 30-40 рублей за килограмм. Всему виной неурожай, жалуются продавцы. Поэтому и цены на картошку «кусаются».

— Нам приходится повышать цены на картофель. У нас и площадь посадки маленькая, да и всё-таки это ручной труд. А в этом году из-за дождей в мае, начали позже посадку. Вот и сбор невелик. Оставили для себя чуток, остальное всё на продажу, — пояснил «Призыву» дачник Сергей Васильев.

О непростой ситуации с урожаем картофеля в начале сентября предупреждал и директор департамента сельского хозяйства Владимирской области Константин Демидов. По словам чиновника, эта беда коснулась и личных подсобных хозяйств, и крупных производителей. Главные причины: затянувшаяся посевная кампания и фитофтороз — болезнь, которая погубила четверть урожая.

— Мы ожидаем некоторый дефицит картофеля на рынке из-за того, что у населения будет повышенный спрос на него. Не всего его смогли вырастить для себя. Урожайность по области ниже, чем в прошлом году, — рассказал Константин Демидов.

Причиной роста цен на картофель стал неурожай и фитофтороз.

Чиновник поспешил успокоить покупателей и сообщил, что дефицит местного картофеля попытаются восполнить продукцией из соседних регионов. Его будут продавать в том числе и на традиционных сельхозярмарках, которые начали открываться во Владимире.

Впрочем, дела не у всех хозяйств плохи. «Призыв» связался с руководителем одного из фермерских хозяйств Суздальского района. Константин Мазуренко рассказал, что в этом году за урожай картошки действительно пришлось побороться. Но ему удалось справиться с фитофторозом, картофель на выходе был чистый.

— У нас с урожаем нормально в этом году, у соседей по-разному, — сообщил глава крестьянского фермерского хозяйства Константин Мазуренко. – Мы сдаем свой урожай по долгосрочным договорам, в магазины, в фасовочные цеха и частникам тоже продаем. Оптовая цена 13 рублей за килограмм, в розницу – 15 рублей. Пришлось немного повысить.

Пока дешевле всего килограмм картофеля можно приобрести непосредственно у производителя. Некоторые размещают информацию о продаже на сайтах. На одном из популярных порталов объявлений картофель во Владимирской области продают от 10 рублей (мелкий) до 15-30 рублей (крупный) за килограмм. В супермаркетах картошка стоит уже от 20 рублей. И это по сравнению с уличными – демократичные цены.

Ранее «Призыв» сообщал, что Владимирская область собирает рекордный урожай зерновых. Урожайность в полтора раза выше прошлого года.