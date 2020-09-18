Уголовное дело возбуждено по дому с лишними этажами

Проблемный дом с лишними этажами в Коммунаре стал поводом для возбуждения уголовного дела. В хищении в особо крупном размере, совершенном при строительстве, подозревают застройщика. По версии следствия, ООО «Система» получила разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на улице Центральной. Проектная документация предусматривала максимум 8 этажей. С июня 2016 года по май 2019 года представитель застройщика, злоупотребляя доверием и введя в заблуждение граждан, заключил 94 договора участия в долевом строительство на общую сумму более 332 миллионов рублей.

Срок сдачи объекта недвижимости неоднократно продлевался.

Последний раз он был перенесен на 4 квартал 2019 года. Однако до сих пор жилой дом в эксплуатацию так и не введен. Причина – превышение допустимой высотности. В процессе строительства у дома появились два лишних этажа. Якобы по устным договоренностям с прежними властями. Компания надеялась на изменение границ охранной зоны исторического центра Владимира.

Дом в Коммунаре включен в реестр проблемных объектов Минстроя. Дольщики не раз выходили на одиночные пикеты и встречались с представителями «Белого дома» и губернатором, но проблема до сих пор не решена.

Ранее «Призыв» сообщал, что обманутые дольщики не могут получить ключи от квартир в Веризино. Там порядка 600 человек не могут въехать в новостройки.