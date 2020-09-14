Туристке из Владимира грозит огромный штраф за тест на коронавирус

Вернувшуюся из-за рубежа жительницу Владимира могут оштрафовать за отсутствие теста на коронавирус. Женщина прилетела из отпуска и не успела пройти исследование на COVID-19 в течение 72 часов. Теперь за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения ей грозит наказание. Туристке уже позвонили из регионального управления Роспотребнадзора и сообщили об административном правонарушении.

— В августе я вместе с ребенком летала в Турцию. В самолете нам дали бумагу, она больше была похожа на памятку, о том, что по возвращению домой мы обязаны сдать тест на коронавирус. На это дается три дня. При этом у меня сложилось впечатление, что эта бумага носит рекомендательный характер и не обязательна к исполнению, — рассказала «Призыву» жительница Владимира Анна. — Но мы все равно решили сдать анализы. Правда, исследование получилось пройти только на 4 день после возвращения. В городе не так много клиник, которые делают этот тест. Потом произошел какой-то сбой. В результате мой анализ был готов только через 10 дней.

Анна рассказывает, результаты теста пришли отрицательные. Коронавирус не обнаружили и у отдыхавшего вместе с ней ребенка. Как и положено, женщина загрузила данные исследования в специальной форме на портале Госуслуг. Но за непредоставление информации о лабораторных исследованиях на коронавирус вовремя на нее уже успели составить протокол. Не исключено, что женщине теперь придется найти 15 тысяч рублей, чтобы заплатить штраф. А это не намного меньше, чем стоила горячая путевка на 10 дней в Турцию. Плюс расходы на само тестирование методом ПЦР.

— Мне не сразу удалось записаться на анализ, потом мы ждали его результат. Заплатили по 2300 рублей. Получилось почти 5 тысяч на двоих, — рассказывает Анна. — А теперь еще и штраф пришел. При этом мне удалось заполнить этот бланк на портале Госуслуг, но я опытный пользователь ПК, как вот бабушки справляются с задачей, не знаю.

Исследование на коронавирус можно пройти в аэропорту

Сейчас, говорит Анна, знала бы, что возникнет столько проблем, прошла исследование еще в аэропорту. Там немного дороже – около 3 тысяч рублей на человека, зато оперативней. Но по прилету не было времени. Был заказан трансфер и стоять в очереди женщина не стала.

В Роспотребнадзор сейчас ежедневно поступают анкеты о возвращающихся из-за рубежа жителях Владимирской области. Туристы заполняют данные еще на борту самолета. Но не все относятся к необходимости пройти тестирование ответственно. В результате все больше граждан неожиданно для себя узнают, что они обязаны заплатить штраф. Анна говорит, она уже написала объяснительную. Женщина надеется на индивидуальный подход к решению вопроса. Тем более, что она не уклонилась от тестирования.

Между тем, в туристических фирмах рекомендуют записываться на исследование заранее. Чтобы не ждать своей очереди, лучше до вылета выбрать день, когда можно будет бесконтактно сдать анализ. Тогда и проблем возникнуть не должно.

— Мы сейчас акцентируем внимание всех, кто улетает за границу на отдых или в командировку, что по прилету придется пройти тест на коронавирус. В России отменили двухнедельный карантин, но сделали это исследование обязательным, — пояснила «Призыву» турагент Ирина Новикова. — Многие только от нас узнают об этом правиле. Для людей неприятный сюрприз, что надо будет потратить деньги на анализ. А если летит семья из нескольких человек – получается приличная сумма.

Записаться на тестирование лучше до вылета

Позаботиться о тестировании заблаговременно призывают и клиники. Обычно тест на коронавирус занимает три дня. И не факт, что исследование можно пройти в удобное вам время. Доплатить, конечно, можно за срочность, но разница в цене получается почти тысяча рублей.

Ранее «Призыв» сообщал, что в регионе растет суточный прирост инфицированных. Сегодня положительные тесты получили 31 житель Владимирской области.