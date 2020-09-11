Центр Владимира перекроют ради полумарафона

Проведение четвертого полумарафона «Золотые ворота» внесет коррективы в движение транспорта во Владимире. В течение всего субботнего дня, 12 сентября, придется заранее продумывать маршрут. С 6.30 до 16.00 движение будет ограничено по улицам Никитской, Златовратского, Герцена, Спортивному переулку и улицам Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от Студеной горы до площади Фрунзе. Проехать можно будет по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали и улицам Луначарского, Мира, Усти-на-Лабе, Гагарина.
Также на это время будут скорректированы маршруты движения общественного транспорта, следующего через центральную часть города. Подробнее ознакомиться с измененными маршрутами можно здесь.
На старт полумарафона «Золотые ворота» выйдут около 2 тысяч легкоатлетов разного возраста и уровня подготовки. На участие уже заявились более 1,5 тысячи человек. Звонки продолжают поступать.
Старт будет дан в 9.00 на Театральной площади.
Как и в прошлые годы, дистанций будет пять: 300 м, 600 м, 3 км, 10 км и 21,1 км. Кроме того, будет организован «Забег равных возможностей» (600 м) для воспитанников школ адаптивной физкультуры и интернатов старше 7 лет включительно и забег социальных участников (2 км). Самыми юными участниками могут стать четырёхлетние бегуны, верхнего возрастного предела нет. Протяженность основного круга — 7 км.
Призовой фонд полумарафона составляет 94 тысячи рублей. Мужчины и женщины, которые финишируют на главной дистанции в 21,1 км в числе первых шести участников, получат денежные призы по 15, 12, 9, 6, 3 и 2 тысячи рублей. Также победителям на других дистанциях будут вручены подарки как в абсолютном зачете, так и в возрастных категориях.
На соревнованиях будут соблюдаться все меры противоэпидемической безопасности. Организаторы и волонтеры будут работать в масках и перчатках, участникам при входе в стартовый городок будет измеряться температура тела, все участники и зрители смогут продезинфицировать руки.
Ранее «Призыв» сообщал, что футбольным фанатам запретят болеть на стадионе «Торпедо». На входе проверять здоровье пришедшим на матч будут бесконтактно.
Ольга Ефремова
Фото группы «Владимирский полумарафон 2020 «Золотые ворота»
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