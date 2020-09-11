Центр Владимира перекроют ради полумарафона

Проведение четвертого полумарафона «Золотые ворота» внесет коррективы в движение транспорта во Владимире. В течение всего субботнего дня, 12 сентября, придется заранее продумывать маршрут. С 6.30 до 16.00 движение будет ограничено по улицам Никитской, Златовратского, Герцена, Спортивному переулку и улицам Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от Студеной горы до площади Фрунзе. Проехать можно будет по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали и улицам Луначарского, Мира, Усти-на-Лабе, Гагарина.

Также на это время будут скорректированы маршруты движения общественного транспорта, следующего через центральную часть города. Подробнее ознакомиться с измененными маршрутами можно здесь.

На старт полумарафона «Золотые ворота» выйдут около 2 тысяч легкоатлетов разного возраста и уровня подготовки. На участие уже заявились более 1,5 тысячи человек. Звонки продолжают поступать.

Старт будет дан в 9.00 на Театральной площади.

Как и в прошлые годы, дистанций будет пять: 300 м, 600 м, 3 км, 10 км и 21,1 км. Кроме того, будет организован «Забег равных возможностей» (600 м) для воспитанников школ адаптивной физкультуры и интернатов старше 7 лет включительно и забег социальных участников (2 км). Самыми юными участниками могут стать четырёхлетние бегуны, верхнего возрастного предела нет. Протяженность основного круга — 7 км.

Призовой фонд полумарафона составляет 94 тысячи рублей. Мужчины и женщины, которые финишируют на главной дистанции в 21,1 км в числе первых шести участников, получат денежные призы по 15, 12, 9, 6, 3 и 2 тысячи рублей. Также победителям на других дистанциях будут вручены подарки как в абсолютном зачете, так и в возрастных категориях.

На соревнованиях будут соблюдаться все меры противоэпидемической безопасности. Организаторы и волонтеры будут работать в масках и перчатках, участникам при входе в стартовый городок будет измеряться температура тела, все участники и зрители смогут продезинфицировать руки.

Ранее «Призыв» сообщал, что футбольным фанатам запретят болеть на стадионе «Торпедо». На входе проверять здоровье пришедшим на матч будут бесконтактно.