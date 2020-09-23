Ценное оборудование для «красной зоны» получила больница № 2

Мобильный электрокардиограф получила в дар городская больница №2 во Владимире. Оборудование передала компания «Дау Изолан». Врачи остро нуждались в переносном аппарате. Он особенно необходим в «красной зоне», где сейчас лежат около 70 пациентов с подозрением на коронавирус. Многие из них страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы и сахарным диабетом. Из-за изоляции они не могли пройти необходимую диагностику.

—В самом начале был более молодой контингент, болели сильно, ярко, с температурой и пневмонией. А сейчас больше пожилых людей с сопутствующими патологиями, очень тяжелые. Приходится лечить не столько сам ковид, сколько обострение хронических заболеваний, — рассказывает главный врач больницы №2 Михаил Суханов. — Этот аппарат очень востребован. Если раньше все было просто: из одного отделения в другое пациент перешел, сделал ЭКГ, сейчас это невозможно из-за инфекции. Теперь электрокардиограф доступен для больных. Аппарат очень хороший, с хорошим качеством, легкий в эксплуатации. Мы безмерно благодарны!

Это уже второй подарок врачам. В июне, на волне заболеваемости, компания передала больнице качественные СИЗы. Врачам очень не хватало дышащих костюмов из современных легких материалов. Оценили медики и незапотевающие очки, которые позволяют комфортно работать всю смену. Сейчас ситуация с коронавирусом более или менее стабилизировалась, говорят в больнице. Проблемы с дефицитом СИЗов решились. Врачи научились лечить ковидных больных, и работа начала возвращаться в нормальное русло. Компания «Дау Изолан» заявила, что продолжит оказывать целевую помощь больнице.

Почему в «Дау Изолан» начали помогать больнице и как компания пережила период карантина, в интервью «Призыву» рассказал ее генеральный директор Сергей Аникин.

— Бизнес сам нелегко переживает сложившуюся ситуацию. Как вы нашли возможность помочь другим?

— В такой ситуации помогает бизнес, который имеет возможность помогать. Мы отдаем себе отчет, что многие компании в кризис пострадали. Некоторые прекратили свое существование и больше никогда не восстановятся. Я апеллировал к тем компаниям, которые в силу специфики бизнеса и его эффективности смогли этот кризис пережить и успешно работают. Наша компания относится именно к таким. Поэтому у нас есть реальная возможность оказывать такую целевую помощь больницам.

Мы понимаем, что все, что происходит, это не про другую планету и не про другие страны. Это не гуманитарный груз в далекую Эфиопию, например. Это помощь больницам, где лечатся наши с вами друзья, соседи, родственники. Важно, чтобы они могли получать качественную и своевременную помощь в этой неординарной ситуации. Общество и мир столкнулись с этим впервые.

Сергей Аникин: Мы посчитали своим долгом оказать помощь.

Мы посчитали своим долгом оказать помощь, спросили, что нужно. Проблема была в том, что раньше больных можно было посылать на обследование из корпуса в корпус или с этажа на этаж, где стоит аппаратура, которая снимает кардиограмму. С появлением «красной зоны», где изолируются пациенты с подозрением на коронавирус, такой возможности не стало. Люди с заболеваниями сердечнососудистой системы остались без элементарной диагностики.

По рекомендации врачей мы приобрели мобильный электрокардиограф. Его можно брать за ручку и переносить, куда необходимо. Это оборудование — одно из лучших на рынке, оно поможет быстро решать проблему. Как рассказали врачи, аппарат уже нарасхват в «красной зоне». Там сейчас много сердечников и больных сахарным диабетом.

—Сейчас бизнес в какой-то мере несет ответственность и за здоровье своих сотрудников. Как этот вопрос решается в компании «Дау Изолан»?

-С первой же недели у нас была разработана специальная программа и создана кризисная комиссия, которая занимается вопросами безопасности сотрудников. Часть сотрудников мы сразу отправили на удаленный режим работы или в простой, последним мы сохранили две трети заработной платы. Кстати, мы за это время не уволили ни одного сотрудника!

Все необходимые меры безопасности мы соблюдаем: обработка помещений несколько раз в день, термометрия, доступ в офис в масках и перчатках. И мы ввели собственное ноу-хау: разбили коллектив на отдельные независимые группы — бэкап-офисы. Если кто-то из группы заболевал, у нас была возможность тут же заменить сотрудников и вывести на работу новую группу.

На производстве мы установили тепловизоры. У нас очень большой трафик на заводе, в день приезжает по сотне грузовиков, которые привозят и увозят продукцию. Мы нашли, как изолировать водителей большегрузов от сотрудников. Была проделана огромная работа директором нашего завода — Игорем Михайловичем Царфиным, который дневал и ночевал на производстве, чтобы обеспечить безопасность.

-Если все-таки будет вторая волна коронавируса, компания к ней готова?

— Я считаю, мы из первой еще не вышли, если честно. Про вторую говорить пока рано. Но помогать больнице мы обязательно продолжим. Я бы хотел воспользоваться возможностью и выразить благодарность врачам и всему коллективу больницы №2 за самоотверженную работу во время пандемии и за борьбу, которую они вели все эти месяцы за здоровье и жизнь жителей Владимира!

Кстати, в течение всего этого времени мы не останавливали и другие социальные проекты. Как помогали Лухтоновской специализированной школе-интернату, так и продолжаем помогать. Личные контакты, конечно, пришлось прервать из-за ситуации с коронавирусом, но стройку продолжаем. В этом году строим для них водно-оздоровительный комплекс. Он станет дополнением к центру релаксации, который мы успели открыть в прошлом году. До этого в Лухтоновской школе-интернате мы помогли открыть спортивную площадку и реконструировали зал, где они занимаются дзюдо, построили социальную гостинцу.

Остаются и другие проекты: городская школа №28, Детская художественная школа и Архиерейское подворье Свято-Благовещенского храма. Мы стараемся вносить максимальный вклад в социальную сферу нашего региона и оказывать поддержку социально незащищенным группам населения. Особенно в эти трудные для многих времена.