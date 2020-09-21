Тропу великого бизона обновят к началу туристического сезона

Новый мост построят к кормушкам краснокнижного европейского зубра в деревне Якушиха Вязниковского района. Он включен в один из этапов работ по обустройству экологического маршрута «Тропа Великого Бизона». Соответствующий контракт выставлен на торги на портале госзакупок. Работы оценили в 323 тысячи рублей. Осмотр существующего перехода проводился еще два года назад. И уже тогда эксперты обнаружили сгнившие бревна, настил местами провис. В этом году, по оценке сотрудников дирекции особо охраняемых природных территорий, есть риск вообще обрушения перехода. Зубры могут не получить корма, потому что техника элементарно не проедет по мосту.

По новому деревянному переходу через ручей Польский смогут ходить туристы и животные.

—Экологический маршрут возобновится с ноября. Начинаем водить туристов, когда выпадает снег, и зубры возвращаются с полей и лесов к кормушкам. Животных можно увидеть и сфотографировать. В дальнейших планах — развитие инфраструктуры на маршруте. Идей много, реализовываться будут по этапам, — пояснил «Призыву» начальник дирекции ООПТ Лев Турышкин.

На существующем маршруте установлены информационные стенды, но нет крытых павильонов, парковок. Экскурсионные группы водят в зимнее время, от снега на тропе некуда спрятаться. Если бы было место, чтобы согреться, попить чай, то время экскурсии можно было продлить. У дирекции много задумок по обустройству тропы. Но на все требуется время и средства. А с этим пока трудно. Так что в этом году ограничатся только ремонтом моста.

Ранее «Призыв» сообщал, что сотрудники дирекции ООПТ построили новые дома для сов. Скворечники пользуются большим спросом.