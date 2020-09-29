Три человека остались без жилья из-за пожара

Крупный пожар в Александровском районе оставил трех человек без жилья. Сообщение о возгорании в поселке Торфопредприятия пожарные получили накануне в 20.01. Сгорел деревянный одноэтажный дом. К счастью, жильцы смогли эвакуироваться самостоятельно. В пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области уточнили, что сообщение о возгорании поступило слишком поздно. Пламя заметили ехавшие по трассе водители. Когда пожарные были на месте, дом уже полностью был охвачен огнем. Спасатели смогли оперативно справиться с пламенем и не дали ему распространиться на сухостой и соседние дома.

Погибших и пострадавших нет.

Площадь пожара составила 170 кв. метров. Трое жильцов сгоревшего дома сейчас размещены у родственников. Местной администрацией будет решаться вопрос о предоставлении им жилья. Причина пожара устанавливается.

Ранее «Призыв» сообщал, что ночной пожар в магазине Коврова, расположенном в доме, переполошил жителей и заставил покинуть свои квартиры.