Треть всех новых случаев COVID-19 регистрируется во Владимире

Ежедневный прирост больных коронавирусом во Владимире увеличивается. На этой неделе положительные тесты получили 64 жителя города. В среднем COVID-19 регистрировался у 9 человек в сутки. Для сравнения, еще в августе этот показатель не превышал 4. Треть всех случаев заражения сейчас приходится на Владимир.

Сегодня региональный Роспотребнадзор сообщает о 30 новых случаях инфицирования. 9 человек в статистику распространения коронавируса прибавил именно областной центр. На втором месте — Ковров, там заболели 5 человек. По 3 случая инфицирования в Петушках, Гусь-Хрустальном и Муроме. По 2 положительных теста получили жители Вязников и Суздаля. По 1 заболевшему в Камешковском, Селивановскома и Кольчугинском районах.

Всего за время пандемии в регионе опасную инфекцию подтвердили у 6709 человек.

В настоящий момент болеет 841 пациент. И число активных носителей вируса каждый день растет. Выздоровели 5669 человек. Сегодня, правда, больничный никто не закрыл. Не пережили осложнений, вызванных инфекцией, 199 жителей области.

Ранее «Призыв» сообщал, что первый вице-губернатор поделился своим рецептом от коронавируса. Сергей Шевченко посоветовал принимать при первом подозрении на COVID-19 чесночную воду.