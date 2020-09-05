Транспортные карты вернули в киоски Роспечати

Владимирская мэрия заверила, что во все киоски Роспечати поступили с запасом транспортные карты для общественного транспорта. С началом учебного года спрос на карты безналичной системы оплаты проезда резко вырос. В пунктах продажи возник дефицит. В популярных пабликах в соцсетях сразу же появились возмущенные посты. Люди недовольны, что приходится объезжать несколько киосков, чтобы найти в наличии пластиковые карточки.

— Все договоры с Почтой России и «Роспечатью» у компании «Владикард» в силе. Заказали дополнительные. Сейчас нет никаких проблем с покупкой транспортных карт, — пояснили в администрации города.

Транспортная карта во Владимире стоит 50 рублей. Пополнение бесплатное.

Транспортные карты работают во Владимире больше года. Пассажиры сразу охотно их приняли, а вот многие кондукторы противились. Мало того, что приходится носить в руках или через плечо валидаторы, так еще и никакой мелочи в свой кошелек не положить. Карты работают по двум программам: для ежемесячного проездного и разовой оплаты проезда. Второй вариант пользуется спросом у родителей школьников. Пополнил карту, и ребенок спокойно ездит на общественном транспорт.

Так можно поступать и с банковской картой, но дети могут ее потерять, а родителям потом придется хлопотать о замене. С транспортной картой все проще. Если ее персонифицировать, то при потере можно и баланс восстановить.

Ранее «Призыв» сообщал, что безлимитные проездные стали действовать на всех маршрутах общественного транспорта. Стоимость осталась прежней — 1500 на обычный и 455 рублей.