«Торпедо» одержало победу в областном дерби

Футболисты владимирского «Торпедо» одержали принципиальную победу в областном дерби. Черно-белые с минимальным счетом одолели команду «Муром». Причем игра проходила на берегах Оки. Единственный гол был забит на 70 минуте. Со стандартного положения отличился защитник «Торпедо» Александр Зенин. Отыграться соперники коллектива из областного центра уже не смогли.

— Хочу поздравить ребят и болельщиков с заслуженной победой. Мы игру «Мурома» разбирали, подготовились. Попытались все их сильные качества нивелировать. Мы давно не забивали со стандартов, акценты делаем на этом. Хорошо, что забили с наигранного стандартного положения, — отметил на пресс-конференции главный тренер «Торпедо» Дмитрий Вязьмикин. — Это, наверное, все-таки принципиальный матч. Это свойственно тем регионам, которые имеют по две команды. Я ребят настраивал не на принципиальную игру, а настраивал на победу, неважно, какой соперник. Я им сказал, что здесь будет нагнетаться атмосфера на эту игру. Для них она была более принципиальной, чем для нас.

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу черно-белых.

— Первый тайм в нашем исполнении был неплохой, и моментов мы имели побольше. И могли решить. Во втором тайме пропустили необязательный гол со стандарта. Потом переломить игру не хватило силенок, — подвел итоги игры новый главный тренер «Мурома» Олег Стогов. — С чем это связано, посмотрим. Могу поздравить соперника с победой. Мы готовимся дальше и идем дальше.

Благодаря одержанной победе «Торпедо» смогло немного исправить свое турнирное положение. После 7 туров у команды 8 очков и 11 место. «Муром», несмотря на поражение, остался среди лидеров чемпионата. У коллектива с берегов Оки 13 очков и 4 строчка . От лидеров коллектив Олега Стогова отстаёт на 5 очков.

Ранее «Призыв» сообщал, что болельщикам «Торпедо» запретили болеть на стадионе. На входе проверять здоровье пришедшим на матч будут бесконтактно. Зрителей с повышенной температурой тела, насморком и кашлем отправят домой.