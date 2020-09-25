Торговые центры проверят на соблюдение масочного режима

Управление Роспотребнадзорапо Владимирской области готовит проверку торговых центров. За нарушение масочного режима магазины могут и закрыть. Ужесточить контроль решено в связи с ростом числа заболевших коронавирусом. С сентября в регионе ежедневно фиксируется около 30 случаев заражения COVID-19. Именно поэтому объектам торговли снова уделяют пристальное внимание.

— Сотрудники управления Роспотребнадзора начнут в ближайшее время мониторить торговые центры на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Средства индивидуальной защиты должны быть как на продавцах, так и на покупателях. В торговых залах должна соблюдаться социальная дистанция, – пояснила «Призыву» пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова. — Не исключено, что в случае несоблюдения этих требований, на магазин может быть наложено административное наказание. Мы имеем право штрафовать или временно закрывать торговые центры.

Накануне стало известно, что санитарные врачи приняли решение закрыть сразу несколько сетевых магазинов в Москве. Об этом сообщил оперативный штаб по коронавирусу со ссылкой на столичный департамент торговли. Недобросовестное отношение к масочному режиму привело к приостановке деятельности сразу 43 предприятий торговли. Это четкий сигнал для представителей бизнеса во всех регионах страны.

Прецеденты ранее были и в нашем регионе. Так, в начале пандемии за нарушения закрывали рынок на Чайковского во Владимире. Но предприниматели быстро устранили недостатки, выявленные экспертами регионального управления Роспотребнадзора. Суд открыл рынок досрочно.

Магазины могут закрыть за нарушения санитарно-эпидемиологического режима

Сейчас во Владимире встретить человека в маске можно только в крупном торговом центре или гипермаркете. Там воспользоваться средством индивидуальной защиты настоятельно рекомендует на входе охранник. Без маски покупателя могут и не пустить. При этом, в небольших магазинах о необходимости защититься от корона вируса в лучшем случае напомнят по громкоговорителю. Покупатели ходят без масок, давно позабыв про социальную дистанцию.

— Сейчас если зайдешь в магазин в маске, на тебя странно посмотрят. Большинство их просто не носят. Да и у многих продавцов они натянуты на подбородок, — рассказала «Призыву» жительница Владимира Светлана Панова. — Я маску ношу, но в сумке. Не хочется выделяться на фоне остальных.

За время действия режима в Роспотребнадзор не раз поступали жалобы от покупателей, которых отказывались обслуживать без маски. Ведомство разъясняет, что требование носить средства индивидуальной защиты не ущемляет права потребителей. А охранники или продавцы имеют право «ненасильственно воспрепятствовать» допуску и обслуживанию людей без индивидуальных средств защиты.

— При наличии принятого в установленном порядке нормативного правового акта, возлагающего на физических лиц обязанность ношения маски в определенных местах, подобное требование становится императивным предписанием, подразумевающим как его безусловное соблюдение всеми теми лицами, кому оно адресовано, так и возможность привлечения виновных в его несоблюдении лиц к соответствующему виду ответственности, — подчеркивают эксперты Роспотребнадзора.

Во Владимирской области масочный режим был введен 27 апреля.

Несмотря на отмену многих ограничений, носить средства индивидуальной защиты в магазинах, торговых центрах, учреждениях, на вокзалах и в общественном транспорте обязательно. При этом за нарушение масочного режима могут оштрафовать. И суммы немаленькие: от 1 до 30 тысяч рублей. Однако в большинстве случаев надзорные органы все-таки ограничиваются проведением профилактических бесед.

Между тем, в России сегодня зафиксирован максимальный прирост заболевших за последних три месяца. Положительные тесты получили 7212 жителей страны. Самый большой прирост инфицированных в Москве – плюс 1560 новых случаев. В начале пандемии ситуация была аналогичной. COVID-19 сначала охватил столицу, а потом пришел в регионы.

Так что у нас новую вспышку коронавируса можно ожидать через пару недель. Пока же ситуация с распространением инфекции в области спокойная. Региональное управление Роспотребнадзора не планирует вводить новых ограничительных мер по COVID-19. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.