Топ-7 книг самого известного владимирского писателя Эдуарда Зорина

Один из самых ярких и популярных владимирских писателей, создатель исторической тетралогии о Руси XII-XIII веков, Эдуард Павлович Зорин своими произведениями вписал значимую страницу в литературный фонд страны. Пытливый ум, интерес к истории древнего края позволили воссоздать жизнь наших предков во времена Андрея Боголюбского и Всеволода III, в период объединения Русской земли, создания шедевров белокаменного русского зодчества: Золотых ворот, храма Покрова на Нерли, Успенского и Дмитриевского соборов и др.

«Меня переполнила гордость за свой народ, который уже в период смутного пробуждения в нем национального самосознания, был способен на столь удивительные творения. Такой народ не может не быть великим. Подумать только, ведь все это создавалось при помощи самой примитивной техники, самых нехитрых приспособлений», — писал Эдуард Павлович.

Библиограф областной библиотеки для детей и юношества Татьяна Андреева рассказывает о непростом жизненном пути писателя и самых интересных его книгах. Все издания можно взять почитать в библиотеках города абсолютно бесплатно.

Родился Эдуард Зорин 28 сентября 1931 года в Таджикистане, в городе Кулябе. Его отца Евгения Железнова, заместителя наркома по земледелию Таджикистана, в 1938 году арестовали и посадили на 10 лет. И Эдик, чтобы скрыть, что он сын «врага наро­да», стал по матери Зориным. Мама Вера Павловна изменила ему и отчество. Из Таджикистана пришлось уехать жить на Урал, в город Туринск.

В 1953 году Эдуард Зорин закончил факультет иностранных языков в Ташкентском педагогическом институте и преподавал немецкий язык в средней школе. Заочно закончил Литературный институт им. А.М. Горького, где занимался на семинаре известного советского поэта Ильи Сельвинского.

Творческая деятельность Эдуарда Павловиче началась с поэтических сборников. Первый вышел в городе Ташкенте в 1960 году и назывался «В двадцать лет». Здесь же увидели свет другие сборники стихов и прозаических произведений: «Красные карагачи», «Дарю вам жизнь» и «Следы ведут в Караташ». В 1965 году Зорин был принят в члены Союза писателей СССР.

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Во время урагана самолет летчика Беляева терпит крушение в районе ущелья Караташ. Раненый летчик на развалинах древней крепости находит бронзовый шар с таинственным изображением. Беляева не удается спасти, но друзья доставляют шар профессору Югову. Ученый устанавливает, что это послание с другой планеты. Но это пока догадки, гипотеза. Начинается трудная и сложная борьба. Автор показывает ученых, стремящихся найти правильный путь к разгадке Вселенной, сделать достижения науки средством единения сил, укрепления мира между народами.

«Следы ведут в Караташ» – единственное фантастическое произведение Эдуарда Павловича. Неизвестно, что сподвигло его написать фантастическую повесть, но она, будучи случайной в его творчестве, заняла все же свое место в истории отечественной фантастики, а заодно стала библиофильским раритетом.

Экскурсы в прошлое, касающиеся древних преданий о «затерянной стране» за перевалом Караташ и эпизодов становления Советской власти в Средней Азии, борьбы с басмачами, занимают в повести немало страниц. Так же, как подробно и увлекательно выписанная «шпионская» линия. Вот чего в повести почти не обнаруживается – так это означенных в подзаголовке «Пришельцев с Аристилла». О них – лишь скороговоркой в эпилоге. Тут автор оказался не в теме.

И все же сюжет книги закручен лихо, в ней есть дух поиска, романтика горных экспедиций и обаяние тайны…

Надумав перебраться в наши края, Эдуард Зорин написал Сергею Никитину, который в ту пору был ответственным секретарём Владимирской писательской организации. Никитин ответил и пригласил его с семьей на постоянное место жительства. В 1967 году Эдуард Зорин переехал во Владимир, работал учителем в Юрьевецкой школе, директором Бюро пропаганды художественной литературы. С 1972-го по 1985 год Эдуард Павлович возглавлял Владимирскую писательскую организацию, избирался ее ответственным секретарем.

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Первыми работами Эдуарда Зорина во Владимире стали поэтическая книга «Костры» и повесть «Соловьиный дозор», опубликованные в Верхне-Волжском книжном издательстве.

У Кати умерла мать. Отец же, летчик полярной авиации, работает на Крайнем Севере. Девочка живет у тетки в небольшом среднерусском городе. Ее окружают разные люди, но все они живо заинтересованы в судьбе Кати. Здесь она познает и первое чувство любви, которая преображает ее, озаряет жизнь новым светом.

Удивил Зорин многих крутым поворотом в своем творчестве: во Владимире он приступил к работе над циклом исторических романов.

Древняя Владимирская земля, бело­каменный Владимир очаровали писателя. Он влюбился в наш край, почувствовал его уникальность и красоту и отдал ему все свои творческие возможности, от­крыв в себе дремавший до этого талант писателя-романиста.

Оставшуюся половину жизни Эдуард Павлович трудился самозабвенно, не по­кладая рук. Он месяцами просиживал в архивах и библиотеках. Его увлекла малоизвестная широкому кругу история Древ­ней Руси, Владимиро-Суздальского кня­жества в период, когда закладывался фундамент русской госу­дарственности.

За сравнительно небольшой срок им написана великолепная тетралогия о Владимиро-Суздальской Руси ХII-ХIII веков. Всеволод Большое Гнездо – центральная фигура зоринской эпопеи. Он проходит через все повествование, со­единяя вполне самостоятельные романы в одно целое.

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Роман «Богатырское поле» – первая книга тетралогии Эдуарда Зорина о Древней Руси. В нем показана жизнь Владимиро-Суздальской Руси второй половины XII века. Это время падения Киева и возвы­шения Владимира, смутное время после убийства Андрея Боголюбского. Историческое действие происходит не только во Владимире, но и в Ростове, Рязани, Чернигове, Новгороде. И Мстислав, и Святослав, и Глеб рвались стольничать во Влади­мир. На страницах романа читатель встретится с юным Всеволодом, его братом Михалкой, с купцами, зодчими, ремесленниками, воинами, которых собирает вместе одно: стремление к объединению Руси. Эта необходимость объединения русских княжеств и есть центральная идея произведения.

С особой симпатией выписаны образы простых людей. Левонтий – это не просто ремесленник, а настоящий талант. Золотыми руками таких самородков и возведены бесцен­ные творения древнерусской архитектуры, радующие нас, потомков, и поныне. Куда бы ни бросала судьба Левонтия, его руки везде тянулись к работе, а душа – к родным просторам. Он жил в глухом лесу в келье у чернеца, который научил его грамоте, попадал в плен к половцам и был в рабстве у заморских купцов. Именно ему и его ученикам приписывает Зорин создание великолепного Дмитриевского собора.

Надолго запоминается правдоискатель кузнец Мокей, умелец и труженик. Тяжела судьба доброго и смелого Мошки, на глазах у которого боярские наймиты изрубили жену. Драма­тична жизнь и у плотника Никиты и у его возлюбленной Аленки, которая случайно попала в разбойничью ватагу Нерадца, но не сдалась, не склонила головы, сохранила девичью любовь и верность. Интересно представлены образы умельца-самоучки Серки, гусляра Явора, скомороха Радко, монаха-летописца Чурилы-богатыря с седой бородой и близорукими глазами.

Складывается впечатление, что народ на Владимирской земле трудолюбивый и тихий, но это не так. Автор показывает, как страшен он в гневе. Трудовой люд громит боярские терема. Какая это огромная сила, движущаяся подобно лавине!

Огненное порубежье 16+

В «Огненном порубежье» можно заметить элементы сказочной поэтики. Например, скитания князя Юрия, сына Андрея Боголюбского: то вдруг он оказывается в гостях у хана Кончака, то становится мужем легендарной царицы Тамары. Он молод и горяч, благороден и храбр. Не понял он всеволодовой правды – то ли молодость, то ли жажда власти помешала. Он поддается на коварные уговоры князя Святослава и становится изгоем на родной земле.

Большое Гнездо 16+

Само название говорит, кому посвящен этот роман – Всеволо­ду Большое Гнездо. Он опять становится одним из центральных персонажей романа. Да и вся Русь – это одна большая семья, большое гнездо. Автор особое внимание уделяет взаимоотношениям Всеволода с другими князьями: киевским Рюриком, волынским Романом, галицким Владимиром. Много забот доставляют властителю новгородский посадник Мирошка с боярами и архиепископ Мортирий. Всеволод сумел подчинить Великий Новгород. И в этих взаимоотношениях с другими людьми раскрывается характер Всеволода – он умен и хитер, добр и жесток, дипломат и решительный воин, придает большое значение грамоте и воспитанию. Учит он и своих детей, будущих властителей народа.

Обагренная Русь 16+

Четвертый роман тетралогии «Обагренная Русь» посвящен последним годам правления Всеволода и жестоким княжеским междоусобицам, вспыхнувшим после его смерти. Всё возвращается на круги своя. Сыновья требуют свою долю, свою вотчину у Всеволода. Княжичи Константин и Юрий требуют себе и стольный Владимир, и богатый Ростов, спорят о старшинстве. Такими непохожими на своего отца стали дети Всеволода. Автор называет их «мальцами»: они еще зелены, не могут править и вершить суд.

Из глубины веков пришли к нам герои этих романов. Несомненно, большинство из них – это авторский вымысел, плод его воображения, но они могли существовать и в действительности, да и жизнь их могла сложиться так, как описано в романах. И дело здесь не столько в достоверных фактах и именах, а в том, что перед нами не исторические документы, а художественные произведения, которые переда­ют колорит той далекой эпохи. В романах есть все: любовь и смерть, счастье и боль, мир и война.

За окном XXI век, но, читая романы века Эдуарда Зорина, мы переселяемся в другой, дале­кий XII век.

В последние годы жизни Эдуард Павлович работал над дилогией об уроженце Владимира генерале Николае Григорьевиче Столетове. Вышла в свет первая книга «Клич», вторая осталась в черновиках. Смерть писателя в сентябре 1989 года прервала работу.

Клич 16+

Начало русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Болгарский народ борется за свое освобождение от османского ига. Известия о жестокости, с которой было подавлено восстание в Герцеговине и в Болгарии, вызвали сочувствие к положению христиан Османской империи в Европе и особенно в России. Целью войны Россией была провозглашена свобода православных славян от турецкого владычества Русские добровольцы массово едут на Балканы и император Александр II объявляет войну Турции.

Героями книги являются военный министр Д.А. Милютин, государственный канцлер А.М. Горчаков, начальник болгарского ополчения генерал Н.Г.Столетов и другие реальные и вымышленные лица.

Одним из первых авторов Зорин показал императора Александра II – мудрым властителем России, уважавшим мнение советников, думавшим о благе страны и народа. Эдуард Павлович разрушил стереотип советских времен, когда было принято описывать царское правительство как кровопийц, заботящихся только о личной выгоде. В те времена это было дерзко! Но не могли императоры великой страны быть идиотами, не могли руководствоваться только личными капризами!

Вторая книга дилогии так и осталась в черновиках; смерть писателя в сентябре 1989 года прервала работу.