Тимати ушёл из Black Star в «Прожарку»

Один из самых успешных рэперов России, продюсер и бизнесмен стал новым героем хейт-шоу

21 сентября в 23:00 на телеканале ТНТ4 премьера — «Прожарка Тимати» (18+), расширенная версия шоу.

«2020 год такой ужасный, что именно Тимати должен написать ему гимн», — считает участник «Прожарки» Марк Сергиенко. Но 2020 год стал непростым и для Тимати — успешный рэпер и бизнесмен объявил об уходе из своей же империи Black Star и о перезапуске своей карьеры. А тут ещё придётся выслушивать жёсткие шутки от молодых комиков! Но Тимати пришёл на хейт-шоу с осознанным желанием полностью отпустить своё прошлое. И это удастся легче, если хорошо над ним посмеяться!

Тимати: «Все ребята, кто выступал на «Прожарке», блестяще делают свою работу. Я ждал адреналина, остроты, неожиданных поворотов в шутках. И получил их достаточно. Многие моменты ярко запомнились, юмор от участников летел фантастический»

«Прожарщик» Марк Сергиенко вспомнил, как начиналась карьера Тимура: «Тимати не раз говорил, что сделал себя сам, потому что ни родители, ни другие террористические организации не берут за это ответственность».

Участница «StandUp на ТНТ» Ира Приходько попыталась предсказать, что будет делать Тимати дальше: «Нужно посмотреть, что делал Канье Уэст два года назад».

Комик Ваня Усович покопался в биографии рэпера: «Тимати не доучился в Высшей Школе Экономики, и там этим очень гордятся».

Участница и креативный продюсер шоу «Женский стендап» Зоя Яровицына не только стебала, но и хвалила гостя: «У Тимати классные татуировки. Они круто смотрелись бы на каком-нибудь настоящем рэпере».

Спецгостем на «Прожарке Тимати» стал Василий Вакуленко, он же Баста, он же Ноганно, он же владелец конкурирующего лейбла Газгольдер. Он пришёл не только с шутками. Поскольку Тимати коллекционирует игрушечных медведей, Василий сделал ему эксклюзивный подарок — медведя-Тимати. По его словам, это лучшая версия самого Тимура: «Он не читает рэп, не открывает бизнесы, никого не раздражает, только стоит в углу и не отсвечивает. Единственное, что у вас общего – и его, и тебя можно купить». Два самых успешных, самых богатых рэпера России соперничали в музыкальном бизнесе, соперничали в проекте «Песни», но только в «Прожарке» получат возможность публично высказаться друг про друга.

Баста: «Респектую всем стендап-комикам. Эти люди преодолевают невообразимые препятствия — страх оценки, риск, что над шуткой не посмеются. Я переживал, нервничал, но старался соответствовать той высокой планке, которую задавали прожарщики перед моим выступлением»

Когда дошла очередь до ответного слова Тимати, он не стал мстить «прожарщикам». Вместо этого он сам «прожарил» Тимати — того прежнего Тимати, который был ответственен за все те поступки, которые ему припомнили на хейт-шоу. Новый Тимати попрощался со «старым» Тимати: «Мы расстаёмся, как Джиган и брови, как Юрий Дудь и интересные гости, как Баста и пустая пластиковая бутылка».

Смотри, как Тимати сжигает своё прошлое с помощью Ильи Соболева, Басты и лучших стендап-комиков! «Прожарка Тимати» — 21 сентября в 23:00 на ТНТ4.