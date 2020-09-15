Тело младенца нашли в мусорном баке

Шокирующая находка в Муроме. В мусорном контейнере местный житель обнаружил тело новорожденного ребенка с признаками переохлаждения. На место выехали следователи, произвели осмотр, опросили очевидцев происшествия.

Возбуждено уголовное дело «убийство матерью новорожденного ребенка».

Сейчас оперативные службы ведут поиск матери новорожденного. Точные причины смерти ребенка станут известны после проведения судебно-медицинских экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается, уточняет пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что девочку, подкинутую к стенам родильного дома во Владимире, удочерили. Малышка, оставленная сразу после появления на свет на улице, обрела полноценную семью.