Театр драмы представил долгожданное «Искупление»

На сцене Областного Дворца культуры и искусства состоялась премьера спектакля Владимирского театра драмы «Искупление» (16+). Она должна была пройти еще в марте, но из-за пандемии была отложена почти на полгода. Постановка Владимира Кузнецова приурочена к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с артистами зрители погружаются в воспоминания очевидцев о страшном времени 900-дневной блокады Ленинграда. Поэтому жанр этого спектакля определен как «Дневники воскресшего города». В сценической композиции использованы фрагменты историй простых ленинградцев, отрывки из «Блокадной книги» Алеся Адамовича и Даниила Гранина, стихи Александра Пушкина, Данте Алигьери, Александра Блока, Ольги Берггольц.

Народный артист Николай Горохов играет в спектакле отца Георгия, православного священника, глазами которого мы смотрим на блокадную жизнь. И он считает, что блокада Ленинграда – это в первую очередь духовный подвиг. Поэтому не случайно спектакль назван «Искупление».

— Мы забыли о том, что либо человек возвышается, либо тут же падает – иного не дано, нет стояния на месте. Поэтому благодаря таким событиям, как блокада Ленинграда, мы духовно начинаем возвышаться. Мы начинаем сострадать, мы начинаем понимать, что наши отцы, деды, прадеды были в этой блокаде, были на этой войне. И очень символично, что День Победы пришелся на пасхальные дни 1945 года. Мы как-то не задумываемся над этим, но, я думаю, что это не случайно. Очень многие люди пришли в этот день в храм, потому что они поняли: именно духовная жизнь спасет человечество.

Актеры очень волновались перед премьерой. Во-первых, это первая премьера после карантина, во-вторых, неродная сцена, которую всегда сложно осваивать. В этом призналась Анна Зайцева, играющая в спектакле Марию Ивановну Кривцову, которая в войну работала в системе противовоздушной обороны Ленинграда и спасла во время бомбежки мать с новорожденным ребенком.

— Мы рассказываем истории реальных людей, — объясняет актриса. – Поэтому очень трепетно, до мурашек, подходим к своим героям. Мы смотрели и видеоматериалы, и фотографии, чтобы погрузиться в эту атмосферу. И мне трудно себе представить, как они это все пережили. Поэтому, я считаю, что здесь нет главных ролей. Мы все пытаемся донести весь ужас, который произошел в блокадном Ленинграде.

Режиссер «Искупления» Владимир Кузнецов видел свою задачу в том, чтобы поставить спектакль о городе, олицетворяющем, по его мнению, русскую Голгофу.

— Это город, который существует все время на периферии каких-то конфликтов. Были наводнения смертоносные, о которых писал Пушкин в «Медном всаднике». Были революции, была блокада. То есть у города есть свой путь, не похожий на путь другого города. И сама блокада для меня – это возмездие и испытание одновременно, через которое пришлось пройти жителям этого города, по сути искупившим какой-то грех и народа нашего, и всей нашей истории. И за это искупление даровано было и спасение, и прощение всей нашей нации.

Владимир Александрович рассказал историю чудесного спасения декораций к этому спектаклю во время пожара. Они висели над сценой, которая очень пострадала от огня, а сами декорации тем не менее сохранились. И в этом режиссер также видит божественный промысел и даже проводит параллель между блокадой и нынешним карантином.

— Мы тоже оказались закрыты у себя дома и не могли из него выйти. Мы тоже были блокированы по-своему. На мой взгляд, все, что нам посылается, будь то блокада Ленинграда или нынешняя пандемия – все в искупление нашего греховного прошлого и настоящего. Особенно блокада – это уникальное явление в нашей истории. Это квинтэссенция ада, если хотите. Люди были замкнуты в этом пространстве, где они должны были что-то понять, пройти через то, что уму непостижимо! И все это не случайно: и 900 дней блокады, и День Победы на Пасху. Это все знаки истории, на которые мы, потомки, должны обратить внимание, принять как урок, вынести из этого какую-то мораль для себя и понимание ориентиров, которым мы должны соответствовать в своей жизни!