Табу и эвфемизмы: о чем нельзя говорить по-русски?

Запрет, возникающий в сфере общественной жизни, принято называть табу. Табу известны людям с древности и первоначально были связаны с поверьями народов. К примеру, было запрещено словесное обозначение смерти, болезни, имен богов и некоторых животных. А для замены табуированных слов были необходимы другие слова, которые лингвисты называют эвфемизмами. Зачем они нужны языку? Какие бывают? Какое влияние оказывают на коммуникацию в целом? Рассказывает лингвист Татьяна Ковалева в очередном выпуске программы «Уроки русского».

Не медведь, а он

Эвфемизмы – это эмоционально нейтральные лексемы или выражения, употребляемые вместо синонимичных им слов, которые кажутся гово­ря­ще­му неприличными или грубыми.

К примеру, у наших предков были свои эвфемизмы, называющие животных: змея, медведь. Медведя боялись, поэтому древние люди старались не произносить его настоящее имя, заменяя его эвфемизмом. Праславянский эвфемизм медведь (*medvědь) – придуманное слово со значением «поедатель меда».

Боялись медведя не только славяне, но и другие народы, которые тоже заменяли табуированное слово: в германских языках лесного жителя называли «бурый», в литовском – «лизун».

А вот в романских языках (латыни, французском, итальянском) сохранилось исконное наименование мишки: ursus, ours, orso. Эти наименования позволяют подобраться к первоначальному названию животного, которое, кстати, хорошо знакомо носителям русского языка.

Итак, в индоевропейском языке название медведя восходило к корню *r̥kÞos, который в древнегреческом языке изменится в ἄρκτος и из которого позже появятся названия Арктика и Антарктика.

Со временем в русском языке слово медведь перестало восприниматься как эвфемизм. Тогда северные охотники стали использовать новые замены: мохнач, лесник, Потапыч и просто он.

Не последний, а крайний

Однако эвфемизмы использовались не только в древности. В современном русском языке их тоже достаточно. Что же заставляет современного человека табуировать свою речь?

Во-первых, стремление смягчить ситуацию, не называя явление прямо. Мы часто избегаем в речи номинации смерти и болезней. Неприятно и трудно говорить «человек умер», поэтому используют эвфемизмы: летальный исход, погиб, скончался и др. Страшную болезнь рак все чаще называют онкологией или новообразованием.

Во-вторых, даже в современном обществе сохраняется ряд суеверий, прежде всего в профессиях, связанных с риском для жизни. К примеру, летчики избегают слова последний, вместо этого говорят крайний, моряки говорят, что корабль ходит вместо плавает. Однако в повседневной речи эти эвфемизмы часто неуместны: «закончился крайний урок» или «крайний раз позвонил» звучит забавно.

Не пожар, а возгорание

В-третьих, речевые табу могут быть вызваны стремлением изменить отношение к той или иной теме, смягчить негативную оценку. Например, в средствах массовой информации можно услышать: возгорание леса, данные утекли к мошенникам, выплаты сотрудникам ликвидируемых предприятий или «Вашингтон» уступил в первом матче плей-офф. Давайте сравним, как эти фразы звучали бы без эвфемизации: лесной пожар звучит тревожно, возгорание нейтральнее, как будто процесс только начался. Данные утекли, конечно же, не сами, их украли мошенники. Украли вызывает негативные ассоциации, поэтому используют глагол утекли.

Уборщица стала менеджером

Кроме того, с помощью переименования нередко стараются поднять социальную престижность некоторых профессий. Вы в последнее время слышали, что куда-то требуется уборщица? Теперь на работу приглашают техничку или менеджера по клинингу, хотя в слове уборщица не заложено никаких негативных смыслов. Важно понимать, что одних лингвистических средств для поднятия престижа недостаточно. Показательным здесь будет пример переименования милиции в полицию.

Не толстый, а в теле

Еще одной причиной табуирования слов служат политкорректность, этикет, боязнь грубых или неприличных выражений. Удивительно, но в современном коммуникативном пространстве под негласным запретом оказываются темы расы и национальности, сексуальной ориентации и некоторых частей тела, выделений организма и физических особенностей. В публичной речи мы вряд ли назовем человека глупым, старым, толстым. Чтобы не обидеть, мы используем эвфемизмы: недалекий, пожилой, в теле. Все чаще стремление уйти от категоричной оценки или открытого выражения своего отношения приводит к использованию совершенно «безликих» выражений «норм», «ну такое» и т.п.

Язык офеней и русский мат

Под запретом в публичной речи по-прежнему остается ненормативная лексика. Однако этот древний запрет регулярно нарушается, что ведет к уменьшению экспрессивности и выразительной силы русского мата.

В некоторых закрытых социальных группах развивался собственный жаргон, где эвфемизмы заменяли общеупотребительные и специальные лексемы и позволяли создать тайный язык, понятный только для данной группы. Например, такой язык был у странствующих торговцев – офеней.

Отметим, что для процесса эвфемизации важно понятие речевой ситуации: кто и с кем разговаривает, место, официальность и другие условия. Эвфемизм появляется тогда, когда существует риск обидеть, испугать или оскорбить собеседника. Как правило, запреты возникают в публичной речи, тогда как в неформальном общении с семьей и друзьями носитель языка может себе позволить называть вещи своими именами. Важным фактором становится и частотность употребления эвфемизма. Изначально любой эвфемизм призван снизить напряженность коммуникации, сделать ее менее категоричной и негативной, но чем чаще мы используем «замену» в том или ином контексте, тем ниже ее эффект.

Как вы считаете, нужны ли эвфемизмы в нашей речи? Какие эвфемизмы используете вы? Пишите в комментариях.