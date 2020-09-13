Свободные вертолеты ищут для запуска санавиации

Вертолетную площадку на базе Областной клинической больницы построили. Однако летать и оказывать экстренную помощь не на чем. Свободных бортов для запуска санавиации во Владимирской области не оказалось, сообщил первый вице-губернатор Сергей Шевченко. Сейчас власти пытаются договориться с соседними регионами, чтобы полеты осуществлялись совместно, по очереди. Но вопрос до сих пор не решен – вертолетами делиться никто не хочет. За помощью наши чиновники уже обратились в федеральный центр.

— К сожалению ситуация здесь очень напряженная, поскольку вертолеты были расписаны ещё в начале этого года по тем регионам, которые раньше вступили в эту программу. И свободных бортов мы сейчас не наблюдаем, – рассказал Сергей Шевченко.

Поиск операторов, которые имеют вертолеты и свободные часы полетов, не принес результатов.

Вертолетная площадка размером 30 на 30 метров была построена на территории Областной клинической больницы во Владимире. На это было потрачено почти 10 миллионов рублей из федерального бюджета. Ещё 25 миллионов госсредств уже выделены на полеты. На вертолетах будут летать специально обученные бригады медиков. До конца года они должны будут эвакуировать в медучреждения более 60 экстренных пациентов с инсультами, инфарктами и тяжелыми травмами.

Ранее «Призыв» сообщал, что строительство инфекционного корпуса детской больницы откладывается. Был отправлен запрос на финансирование в Министерство здравоохранения. Накануне пришел ответ.